VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308

Un grupo de presuntos ladrones que habitúa a desplazarse en un Peugeot 308 blanco tiene aterrados a los vecinos de un sector de Villa Elisa. Según los denunciantes, ya son varias las familias que se convirtieron en blanco de “estos delincuentes” que no paran de marcar hogares para robarlos.

Así lo aseguraron vecinos de la zona de 141 bis y 421 al detectar que el vehículo con los sospechosos estaba merodeando la zona. Ni bien el rodado y los sujetos fueron visibilizados, los frentistas alertaron en los grupos de WhatsApp de vecinos para estén al tanto de la indeseada presencia y tomen sus precauciones.

"El otro día estos personajes le entraron a robar a una mujer. También entraron en una casa de calle 50 e hicieron de las suyas en el barrio Villa Rica", relataron los vecinos de la localidad del corredor norte de La Plata.

En ese sentido, en Villa Elisa existen registros de los sospechosos saltando enrejados con fines de robo.

A su vez una vecina sostuvo que "vi a estos sujetos pasar por la puerta de su casa. Estacionan el auto blanco y se bajan a mirar y marcar para luego robar. Son tres y están registrados por las distintas cámaras seguridad", señalaron.

En este marco solicitaron medidas de seguridad por parte de las áreas competentes del estado para evitar que los ladrones sigan acechando al barrio.