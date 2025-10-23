Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones
El Gobierno de EEUU cuadruplicó la cuota de compra de carne argentina
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro
Librerías de La Plata, contra la crisis: clubes, “reels” y presentaciones
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Rescatan a una mujer víctima de un grave hecho de violencia de género en Ensenada
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
Otro accidente en el ingreso a La Plata: un auto terminó en el zanjón central de la ruta 215
El bicicletero en la vereda, motivo de debate en La Plata: qué dice la ordenanza
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los principales candidatos en Buenos Aires
Fuerte intervención del Tesoro de EE UU, el rol de Caputo y más: las razones del "respiro" que se tomó el dólar
La UBA va a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Puede recibir perpetua por un ataque femicida en La Plata: los familiares piden justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sus fanáticos iniciaron la vigilia para celebrar su cumpleaños número 74 y se reunieron frente al edificio donde vive, en Palermo.
Escuchar esta nota
El ritual que reúne a los fanáticos de Charly García, un ícono de la cultura y el rock nacional, volvió a repetirse ayer a la noche, con el inicio de la vigilia para celebrar su cumpleaños número 74 frente al edificio que habita en el barrio porteño de Palermo.
Allí, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, sus seguidores comenzaron a reunirse pasadas las 22 como cada año, con pancartas y entonando sus canciones más conocidas, donde aguardaban la llegada de la medianoche para conmemorar el 23 de octubre, la fecha de su nacimiento.
La convocatoria se hizo a través de las redes, aunque muchos fans se acercaron espontáneamente, habida cuenta que cada año se repite el ritual para homenajear a su ídolo. "Estamos en una ciudad que nunca duerme y menos aun para recibir el cumple del Doc Charly García", rezaba una de las convocatorias.
El mensaje aludía al reciente Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), distinción que el artista recibió en mayo del año pasado.
Esta vez el encuentro tiene un condimento especial, ya que recientemente se lanzó "In the city", la canción que Charly grabó a distancia junto a Sting, y que le devolvió el protagonismo perdido, en parte por sus problemas de salud que padeció en los últimos tiempos.
Carlos Alberto García Moreno, según su documento, se destacó como cantautor, instrumentista, compositor y productor discográfico a lo largo de 60 años de carrera, y es considerado uno de los más importantes de la Argentina y de Latinoamérica.
LE PUEDE INTERESAR
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
LE PUEDE INTERESAR
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
Siendo un adolescente fundó Sui Géneris a fines de los años '60, luego formó parte de Porsuigieco y posteriormente La Máquina de Hacer Pájaros, y hacia fines de los '70 formó Serú Girán, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.
Y en 1982 inició una extensa y prolífica carrera como solista, que se prolongó hasta la actualidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí