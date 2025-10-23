Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Espectáculos

Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción

Sus fanáticos iniciaron la vigilia para celebrar su cumpleaños número 74 y se reunieron frente al edificio donde vive, en Palermo.

Charly García cumple 74: el genio que hizo de su vida una canción
23 de Octubre de 2025 | 07:52
23 de Octubre de 2025 | 07:52

Escuchar esta nota

El ritual que reúne a los fanáticos de Charly García, un ícono de la cultura y el rock nacional, volvió a repetirse ayer a la noche, con el inicio de la vigilia para celebrar su cumpleaños número 74 frente al edificio que habita en el barrio porteño de Palermo.

Allí, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, sus seguidores comenzaron a reunirse pasadas las 22 como cada año, con pancartas y entonando sus canciones más conocidas, donde aguardaban la llegada de la medianoche para conmemorar el 23 de octubre, la fecha de su nacimiento.

La convocatoria se hizo a través de las redes, aunque muchos fans se acercaron espontáneamente, habida cuenta que cada año se repite el ritual para homenajear a su ídolo. "Estamos en una ciudad que nunca duerme y menos aun para recibir el cumple del Doc Charly García", rezaba una de las convocatorias.

El mensaje aludía al reciente Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), distinción que el artista recibió en mayo del año pasado.

Esta vez el encuentro tiene un condimento especial, ya que recientemente se lanzó "In the city", la canción que Charly grabó a distancia junto a Sting, y que le devolvió el protagonismo perdido, en parte por sus problemas de salud que padeció en los últimos tiempos.

Carlos Alberto García Moreno, según su documento, se destacó como cantautor, instrumentista, compositor y productor discográfico a lo largo de 60 años de carrera, y es considerado uno de los más importantes de la Argentina y de Latinoamérica.

Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música

“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular

Siendo un adolescente fundó Sui Géneris a fines de los años '60, luego formó parte de Porsuigieco y posteriormente La Máquina de Hacer Pájaros, y hacia fines de los '70 formó Serú Girán, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.

Y en 1982 inició una extensa y prolífica carrera como solista, que se prolongó hasta la actualidad.

