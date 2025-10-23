“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

El terrible hecho tuvo lugar en 522 entre 156 y 157 / web

Eran las tres de la madrugada y el silencio del barrio apenas era interrumpido por algún que otro ladrido de los perros de la cuadra.

En una vivienda de calle 522 entre 156 y 157, un matrimonio dormía sin saber que, en cuestión de segundos, la tranquilidad de la noche se iba a convertir en una pesadilla.

Según pudo saber este diario, de un instante a otro quedaron a merced de tres hombres encapuchados que, tras forzar la ventana del frente, entraron con armas en mano, decididos a llevarse todo lo que encontraran.

El dueño de casa, un comerciante de nuestra ciudad, de 62 años, se despertó sobresaltado al sentir el golpe seco en la ventana.

Si bien el hombre tuvo el impulso de levantarse para ir a ver qué estaba sucediendo, los hampones no le dieron tiempo ni de llegar a la puerta de la habitación.

Inmediatamente se dirigieron a la que muy probablemente creyeron que era la habitación de los propietarios.

Muy poco fue lo que pudo distinguir el damnificado antes de quedar encandilado con la luz de las linternas que portaban estos individuos.

Frente a él, tres siluetas oscuras, vestidas con ropa deportiva y pasamontañas, lo apuntaban sin dudar.

“¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los dólares? Te entregaron, sabemos que sos el dueño del supermercado”, le gritaron mientras lo encañonaban.

Su esposa, aun en shock por el intempestivo ingreso, apenas alcanzó a cubrirse el rostro antes de ser atada con una soga.

Los delincuentes actuaron con precisión. Maniataron al matrimonio, los tiraron al suelo y comenzaron a revolver la casa con furia.

Uno de ellos se quedó vigilando en la habitación, apuntando constantemente al hombre, mientras los otros dos desordenaban cada cajón, cada mueble, cada rincón.

Los gritos se mezclaban con el ruido de los objetos cayendo al piso y el eco de las amenazas.

“Si no hablás, te mato”, repetían una y otra vez, golpeando al comerciante para obtener la confesión que querían oír.

Finalmente, vencido por el miedo y el dolor, el hombre les indicó el lugar donde guardaba el dinero.

Eran alrededor de cinco millones de pesos en efectivo, fruto de su trabajo al frente de un local del rubro supermercado.

Los asaltantes no dudaron: tomaron el botín, lo guardaron en mochilas y continuaron con el saqueo.

Antes de huir, se apoderaron también de televisores, una consola de videojuegos y hasta del DVR del sistema de cámaras de seguridad, para borrar cualquier rastro.

La pesadilla duró apenas unos minutos, pero en la memoria de las víctimas el tiempo pareció haberse detenido.

Los encapuchados escaparon en la camioneta del propio damnificado, una Volkswagen que estaba estacionada frente a la vivienda.

Recién cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, el comerciante logró desatarse y liberar a su esposa. Ambos se abrazaron en silencio, todavía temblando. Al recorrer el resto de la casa, confirmaron lo que ya temían: cada habitación estaba dada vuelta, los cajones vacíos, las pertenencias desparramadas por el suelo.

Parecían conocer a la víctima

Tras el ataque, la víctima llamó a la policía y relató que no pudo reconocer a ninguno de los atacantes. Todos llevaban guantes, pasamontañas y ropa oscura. La oscuridad había sido su aliada.

Los investigadores sospechan que se trató de un golpe planificado. “Los ladrones parecían conocer la actividad comercial del hombre y la existencia del dinero guardado en la vivienda”, indicó una fuente consultada.

Muy pocos rastros quedaron de esta desagradable visita ya que, como se indicó, los sujetos se llevaron los registros fílmicos.

En ese marco, por estas horas se están analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de obtener algún dato preciso sobre vestuario, características físicas, cómo se movían, si realizaron algún tipo de tareas de inteligencia previo al ataque y confirmar la cantidad de sujetos que participaron del golpe.

El objetivo de este análisis cuadro a cuadro es poder dar con alguno de los miembros y a partir de allí tirar de la punta del ovillo para hallar al resto de los miembros de esta banda.