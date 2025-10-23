Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Las vacunas contra el COVID-19 más utilizadas pueden ofrecer un beneficio sorpresa para algunos pacientes con cáncer: estimular sus sistemas inmunológicos para ayudar a combatir los tumores.
Las personas con cáncer de pulmón o de piel avanzado que estaban tomando ciertos medicamentos de inmunoterapia vivieron sustancialmente más tiempo si también recibieron una vacuna de Pfizer o Moderna dentro de los 100 días de comenzar el tratamiento, según una investigación preliminar que apareció ayer en la revista Nature.
Y no tenía nada que ver con las infecciones virales.
En cambio, la molécula que impulsa esas vacunas específicas, el ARNm, parece ayudar al sistema inmunológico a responder mejor al tratamiento contra el cáncer, concluyeron investigadores del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston y la Universidad de Florida.
La vacuna “actúa como una sirena para activar las células inmunitarias en todo el cuerpo”, explicó el investigador principal, el doctor Adam Grippin de MD Anderson. “Estamos sensibilizando tumores resistentes al sistema inmunológico para la terapia inmunológica”.
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr ha expresado escepticismo sobre las vacunas de ARNm, recortando 500 millones de dólares en financiamiento para algunos usos de la tecnología.
Pero este equipo consideró que sus resultados fueron tan prometedores que está preparando un estudio más riguroso para ver si las vacunas de ARNm contra el coronavirus deberían combinarse con medicamentos contra el cáncer llamados inhibidores de puntos de control, un paso intermedio mientras diseña nuevas vacunas de ARNm para su uso en el cáncer.
Un sistema inmunológico saludable a menudo mata las células cancerosas antes de que se conviertan en una amenaza. Pero algunos tumores evolucionan para evadir el ataque inmunológico. Los inhibidores de puntos de control eliminan esa función. Es un tratamiento poderoso, cuando funciona. Las células inmunitarias de algunas personas aún no reconocen el tumor.
