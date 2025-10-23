Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

Flor Vigna volvió a hacer referencia a su relación pasada con Luciano Castro y a los conflictos internos que enfrentó todo este tiempo en que además guardó silencio sobre el mal momento que pasó luego del quiebre y el posterior romance del actor con Griselda Siciliani, supuesta tercera en discordia dentro del vínculo.

Luego de unos meses, en donde la bailarina y cantante comenzó a ser más abierta sobre sus sentimientos, recientemente fue por más y decidió compartir en sus redes unas impactantes imágenes en donde se la ve con la cara hinchada, casi desfigurada en lo que a primera vista parece una fuerte reacción alérgica.

“Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal”, escribió Flor junto a la serie de imágenes donde se la ve en diferentes circunstancias con su rostro completamente inflamado, especialmente en los ojos y la boca. Las fotos en cuestión coinciden en la época en la que ella aún continuaba su problemático vínculo con el actor que llegaría a su fin de forma abrupta y escandalosa por las versiones de infidelidad.

Vigna acompañó estas imágenes junto a una canción que decía: “A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender, pero todos le decimos que no lo atienda”, remarcando aún más la situación conflictiva que vivió.

Pero la cosa no quedó sólo en exponer el difícil momento que atravesó, sino también que a pesar de eso, logró salir adelante. En otras imágenes, también compartidas en sus redes, la cantante se mostró sonriente y feliz, y escribió: “Animate al cambio. Te está esperando un capítulo de vida hermoso. Confiá en vos”, dejó como mensaje de esperanza, invitando a la reflexión de sus seguidores.

Vigna y una relación que dejó una marcada

Este 2025, Flor Vigna soltó un poco los temores pasados y se animó a hablar con más firmeza sobre su relación pasada con Luciano Castro, que finalizó a comienzos del 2024. Si bien muchos panelistas señalaron que ella no soltaba el final del romance, la realidad, según la artista, es que buscaba no exponerse y generar polémica al hablar del tema.

“Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano, ahora me llamó, todo, y no te voy a contar toda la situación, ¿entendés? (...) Te puedo contar que viví un recontra re infierno, que hay una parte de mí que tiene ganas de decirla, que me pasó todo esto. Y otra parte de mí que dice, ‘no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto’”, dijo la cantante, aunque sin querer profundizar ni entrar en detalles polémicos.

Estas declaraciones llegaron luego de que, durante un streaming con Martín Cirio, Flor reveló que Griselda Siciliani le enviaba mensajes al momento en que ella aún estaba en pareja con el actor. “A mí me decía, tipo: ‘venite al teatro con Lucho’. Me mandaba mensajitos como ‘ay, le mando un mensaje a Lucho y no me responde. Vénganse a ver Pura Sangre’. Entonces es como que después te da bronca. Al final fue buenísimo, porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar”, contó en esa ocasión, lo que derivó en que se especulara mucho sobre el rol de la actriz en la ruptura de esta relación. Incluso, Vigna llegó a decir que se sintió “usada” por gente más adulta que ella.