Colapinto, eliminado en Q1 y largará último en el GP de México : “Un día complicado, hay que mejorar”

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de México, tras finalizar en la última posición y explicó que fue “un fin de semana complicado”, de cara a la competencia de este domingo.

“Fue muy difícil, con un auto muy desconectado, no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, explicó el piloto. Colapinto también remarcó un error puntual durante su vuelta rápida: “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”.

Su compañero Pierre Gasly también se quedó afuera, en el décimoctavo puesto, sumándose a otros pilotos como Gabriel Bortoletto, Alexander Albon y Lance Stroll, quienes no avanzaron a la Q2. La sesión de clasificación dejó a Colapinto con un sabor amargo, a pesar de que, según él, tenía potencial para un mejor resultado.

El argentino insistió en la importancia de buscar siempre esa última milésima de segundo: “Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”.

Sobre el circuito y el fin de semana complicado, Colapinto señaló: “Vamos a ver qué pasa pero… es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno…”.

Colapinto largará último en el Gran Premio de México

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó vigésimo en la Qualy 1 del Gran Premio de México, por lo que largará último en la carrera principal de este domingo.

El pilarense tuvo problemas con su monoplaza, y volvió a quedar en los últimos puestos, luego de una buena tarea en las pruebas del viernes, que le daban alguna esperanza para mejorar.

En tanto, el británico de McLaren, Lando Norris, fue quién se quedó con la pole y largará primero en la carrera principal del domingo mientras que el compañero francés de Colapinto, Pierre Gasly, quedó eliminado en la Qualy 1 y saldrá décimoctavo.

En segundo y tercer lugar quedaron el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari. Por su parte, el británico de Mercedes Benz, George Russell, finalizó cuarto y el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, culminó quinto.

Así será la parrilla de salida del Gran Premio de México

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes Benz)

Max Verstappen (Red Bull)

Andrea Antonelli (Mercedes Benz)

Carlos Sainz (Williams)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Oliver Bearman (Haas)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Esteban Ocon (Haas)

Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Liam Lawson (Red Bull Racing)

Gabriel Bortoletto (Kick Sauber)

Alexander Albon (Williams)

Pierre Gasly (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto (Alpine)



COLAPINTO QUEDO ANTEULTIMO EN LA TERCERA PRACTICA

La jornada había empezado mala para Colapinto, quien finalizó anteúltimo en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de México.

El compañero francés del joven oriundo de Pilar, Pierre Gasly, finalizó decimoctavo y el británico de la escudería McLaren, Lando Norris, se quedó con el primer lugar.

El podio de la tanda lo completaron dos referentes históricos de la categoría: Lewis Hamilton, de Ferrari, escoltó a Norris en el segundo lugar, mientras que George Russell, de Mercedes, cerró los tres mejores tiempos.