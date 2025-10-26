Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Deportes

"Hice 50 vueltas arrastrándome": Franco Colapinto, tras salir último en el GP de México

26 de Octubre de 2025 | 19:31

Escuchar esta nota

El piloto argentino Franco Colapinto demostró su disconformidad con su actuación en el Gran Premio de México, en la que llevó a su Alpine al 16° puesto, opinando que estuvo “arrastrándose” durante cincuenta vueltas.

El pilarense quedó especialmente molesto con la estrategia elegida por su equipo, la poca adherencia que tenía la rueda dura y la actuación del corredor de Aston Martin Lance Stroll, quien lo obligó a salirse del circuito en la primera vuelta.

Además, de cara al próximo Gran Premio de Brasil, a disputarse el domingo nueve de noviembre, Colapinto aseguró que será “una fiesta” y que tiene “muchas ganas de ir”, al considerarlo su Gran Premio local.

Con su tranquilidad habitual, Franco Colapinto afrontó a la prensa para repasar lo que fue una carrera para el olvido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la capital mexicana.

“Hice 50 vueltas arrastrándome”, comenzó a detallar el argentino, que aseguró que las ruedas duras no tenían “nada de agarre”, en la que fue una carrera “sin ritmo y muy larga”.

Su única parada en boxes se dio tras 50 giros y significó el cambio a ruedas blandas, con las que consideró que tuvo un buen rendimiento, aunque “ya no tenía tiempo” para hacer una mejor carrera, en un Gran Premio que les “costó mucho como equipo”.

Con el mencionado cambio de compuesto, Colapinto salió del box en la 16° y última posición, debido al abandono de algunos pilotos, pero era mucho más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly, aunque no lo pudo pasar por la salida de un Virtual Safety Car, a dos vueltas del final. De no haber sido por eso, el pilarense está “100% seguro” de que habría adelantado al francés.

Además de la falta de velocidad, los problemas del piloto de 22 años llegaron desde el principio, cuando un error de Stroll lo dejó sin pista y lo obligó a poner una rueda en el césped, lo que le sacó adherencia y lo hizo trompear.

Acerca del canadiense, Colapinto fue muy crítico al asegurar que “nunca mira los espejos” y que “siempre hace lo mismo”, aunque destacó que pudo recuperarse rápidamente del tiempo perdido.

Por último, el expiloto de Williams habló sobre lo que será su “Gran Premio de casa” en Brasil, el domingo nueve de noviembre, afirmando que tiene “muchas ganas de ir” por la gran cantidad de argentinos que va a haber, que quiere “disfrutar con ellos y darles un buen resultado”, afirmando, con cierta ironía, que “lo bueno es que peor no se puede ir”.

