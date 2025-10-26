Elecciones 2025: cuál es la cotización del "dólar cripto", el único que opera el domingo

En plena jornada electoral y a la espera de los resultados de esta noche, el único mercado cambiario que opera el fin de semana, el "dólar cripto", registra una marcada tendencia a la baja.

Las principales stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) reflejan la cautela del domingo con caídas en sus cotizaciones. Otras stablecoins como USDL y PYUSD también registraban caídas del 1.18%.

El dólar cripto opera 24 horas, los 7 días de la semana, sin depender del horario de cierre del mercado oficial o del nivel de intervención cambiaria estatal. Esto lo convierte en una referencia anticipada del comportamiento cambiario, sobre todo en momentos de alta incertidumbre como una elección.

Pasadas las 16:30 horas, las cotizaciones presentaban las siguientes variaciones en las últimas 24 horas: