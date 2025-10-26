Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025: cuál es la cotización del "dólar cripto", el único que opera el domingo

Política y Economía

Elecciones 2025: cuál es la cotización del "dólar cripto", el único que opera el domingo

Elecciones 2025: cuál es la cotización del "dólar cripto", el único que opera el domingo
26 de Octubre de 2025 | 18:54

Escuchar esta nota

En plena jornada electoral y a la espera de los resultados de esta noche, el único mercado cambiario que opera el fin de semana, el "dólar cripto", registra una marcada tendencia a la baja.

Las principales stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) reflejan la cautela del domingo con caídas en sus cotizaciones. Otras stablecoins como USDL y PYUSD también registraban caídas del 1.18%.

El dólar cripto opera 24 horas, los 7 días de la semana, sin depender del horario de cierre del mercado oficial o del nivel de intervención cambiaria estatal. Esto lo convierte en una referencia anticipada del comportamiento cambiario, sobre todo en momentos de alta incertidumbre como una elección.

Pasadas las 16:30 horas, las cotizaciones presentaban las siguientes variaciones en las últimas 24 horas:

  • USD Coin (USDC): Bajaba un 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.
  • Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64.
  • Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, con un precio de $1.578,05.

 

