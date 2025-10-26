Elecciones 2025, resultados a nivel nacional: La Libertad Avanza fue la fuerza más votada

En unas elecciones marcadas por la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, condicionada por la baja participación y el debut de la Boleta Única Papel, el oficialismo se impuso en varias provincias donde había sido relegado en elecciones previas y alcanzó el 40,84% a nivel nacional.

En el búnker libertario del Hotel Libertador, sorprendió la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el coordinador de la Fundación Faro, Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial, Santiago Caputo.

El grueso del gabinete seguía los resultados desde el piso 10 de los 22 que tiene el hotel, mientras que el presidente Javier Milei lo hacía en el entrepiso, donde estaba acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial.

Tanto Fuerza Patria como LLA se repartían la mayoría de los distritos en el conteo preliminar de votos. Por su parte, Provincias Unidas exhibía una performance lejos de la esperada, al concretar solo un eventual triunfo preliminar en la provincia de Jujuy.

No obstante, fuentes de LLA indicaron que el partido del Gobierno se imponía en “Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Mendoza”, mientras en Corrientes el conteo era “palo a palo”.

En el resto de los distritos de ese armado, especialmente Córdoba y Chubut, LLA y el peronismo lograban protagonismo y colocaban a la fuerza de los gobernadores en tercer lugar.

Según los datos preliminares en ambos campamentos, LLA y Fuerza Patria (en sus distintos sellos) exhibían una fuerte polarización a la hora de repartir las voluntades, por lo que el mapa del país mostraba predominancia de dos colores.

Así, la LLA se imponía esta noche en Neuquén por amplio margen ante el oficialismo nucleado bajo el sello La Neuquinidad del gobernador Rolando Figueroa, según pudo confirmar la Agencia Noticia Argentinas con al menos tres fuentes de distintos partidos.

La alianza entre el oficialismo del gobernador Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza (LLA) esperaba hoy en Mendoza una victoria con el 45% de los votos en Mendoza. La participación electoral superaba el 71%, según indicó la Cámara Electoral de Mendoza.

Con los resultados provisorios, LLA se quedaría con tres de las cinco bancas a diputados nacionales que están en juego. Con el ministro de Defensa, Luis Petri, como candidato principal, el frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza obtendría el 45% de los votos. De esta manera, el peronismo encabezado por Emir Félix (Fuerza Justicialista), quedaba por debajo con una diferencia de 20 puntos y se posicionaba como la segunda fuerza provincial.