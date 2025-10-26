Triunfos importantes de La Libertad Avanza: habría ganado en La Plata

A menos de una hora de que se difundan las cifras oficiales, distintas fuentes partidarias aseguran que en la ciudad de La Plata, la Libertad Avanza aventajaría por unos cuatro puntos de ventaja a Fuerza Patria.

EN DESARROLLO

En la edición de EL DIA de este domingo 26 de octubre en la antesala de las elecciones legislativas, la columna que se tituló Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender anticipó lo que finalmente se está dando en las urnas.

En el texto que lleva la firma de Jorge Remon, afirmaba: "Sea cual sea el resultado, es muy posible que haya grandes sorpresas. En principio, porque no hay caras nuevas: puede haber nuevos partidos, pero los dirigentes son los mismos. Los libertarios, para armar una fuerza nacional, han convocado a punteros que en el pasado actuaron en otras fuerzas o a “personalidades públicas” por su presencia en canales de televisión o incluso en concursos de belleza".