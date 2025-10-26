En Capital Federal, Patricia Bullrich le sacó más de 20 puntos a Recalde

Con el 94,76% de las mesas escrutadas, la Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 47,35% de los votos en las elecciones legislativas 2025, siendo la fuerza más votada en la Ciudad de Buenos Aires para diputados nacionales.

Fuerza Patria se ubicó en segundo lugar, aunque con una diferencia de más de 20 puntos, según los datos de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

La Ciudad de Buenos Aires era uno de los 8 distritos en los que se votaba para las 2 categorías: se renovaban 3 bancas del Senado y 7 de la Cámara de Diputados.

¿Cuántos diputados ingresan por CABA de cada fuerza?

Para la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo logró obtener 7 bancas, mientras que el peronismo alcanzó 4.

También sumaron diputados otras dos fuerzas: el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), y Ciudadanos Unidos. Ambos obtuvieron una banca cada uno.

Por La Libertad Avanza ingresan: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone.

Por Fuerza Patria ingresarán Itaí Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora. Por el FIT-U entrará Myriam Bregman, y por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau.

¿Cuántos senadores ingresan por CABA de cada fuerza?

En el Senado, La Libertad Avanza alcanzó el 50,4% de los votos, por lo que ingresarán 2 senadores: Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

En segundo lugar quedó Fuerza Patria, que obtuvo el 30,5% de los votos, y sólo ingresa un senador: Mariano Recalde.