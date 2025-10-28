Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |RECLAMÓ ANTE LA AFA

El Tiburón quiere que le quiten puntos a Godoy Cruz

El Tiburón quiere que le quiten puntos a Godoy Cruz

Reclamo de Aldosivi

28 de Octubre de 2025 | 02:11
Edición impresa

Aldosivi presentó ayer un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para que se evalúe una posible sanción a Godoy Cruz, luego de las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El club marplatense considera que hubo un error de procedimiento en la devolución de los puntos que el “Tomba” había perdido por sanciones disciplinarias por los partidos ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025.

La Comisión Directiva del “Tiburón” resolvió elevar el reclamo tras las elecciones legislativas del fin de semana y la presentación fue ingresada ayer al mediodía. El pedido apunta a que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones, que le devolvió al conjunto mendocino los seis puntos que le habían quitado por los incidentes ocurridos.

El contexto del reclamo se ve atravesado también por las polémicas declaraciones de Cornejo, quien había criticado duramente a la AFA durante el cierre de campaña electoral: “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”.

“Estimado Cornejo, ¿en calidad de qué opina? Como gobernador debería estar feliz de tener tres clubes mendocinos en Primera. Pero entiendo que, más allá de su camaleónico estilo, opina siempre como hincha del Tomba”, replicó Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y cercano a Tapia.

De esta forma, Aldosivi queda expectante a la decisión que tome la AFA con Godoy Cruz, ya que el club de Mar del Plata se encuentra comprometido no solo con el descenso en la Tabla Anual, sino también con los promedios.

LE PUEDE INTERESAR

Lucas Pusineri se alejó de Atlético Tucumán

LE PUEDE INTERESAR

Le dieron por perdido el partido a los jujeños

De todas maneras, más allá de que la AFA le hizo un guiño al club marplatense para la presentación ante el Tribunal de Disciplina y su similar de Apelación, asoma como inviable una marcha atrás en decisiones tomadas hace meses (incluso en 2024) a tres fechas del final de la temporada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

El Barba está listo para superar una nueva marca

La interna llegó a las paredes
Últimas noticias de Deportes

Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos

“Es importante la respuesta que dio el equipo”

Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River

“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Policiales
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse
Grave incidente en una pensión con dos heridos
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
La Ciudad
La morosidad en consorcios platenses alcanza hasta el 22%
La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Conciliación obligatoria en Acerías Berisso
Política y Economía
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
El Gobierno de Trump sacó a relucir su apoyo
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla