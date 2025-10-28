El Tiburón quiere que le quiten puntos a Godoy Cruz

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Aldosivi presentó ayer un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para que se evalúe una posible sanción a Godoy Cruz, luego de las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
El club marplatense considera que hubo un error de procedimiento en la devolución de los puntos que el “Tomba” había perdido por sanciones disciplinarias por los partidos ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025.
La Comisión Directiva del “Tiburón” resolvió elevar el reclamo tras las elecciones legislativas del fin de semana y la presentación fue ingresada ayer al mediodía. El pedido apunta a que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones, que le devolvió al conjunto mendocino los seis puntos que le habían quitado por los incidentes ocurridos.
El contexto del reclamo se ve atravesado también por las polémicas declaraciones de Cornejo, quien había criticado duramente a la AFA durante el cierre de campaña electoral: “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”.
“Estimado Cornejo, ¿en calidad de qué opina? Como gobernador debería estar feliz de tener tres clubes mendocinos en Primera. Pero entiendo que, más allá de su camaleónico estilo, opina siempre como hincha del Tomba”, replicó Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y cercano a Tapia.
De esta forma, Aldosivi queda expectante a la decisión que tome la AFA con Godoy Cruz, ya que el club de Mar del Plata se encuentra comprometido no solo con el descenso en la Tabla Anual, sino también con los promedios.
De todas maneras, más allá de que la AFA le hizo un guiño al club marplatense para la presentación ante el Tribunal de Disciplina y su similar de Apelación, asoma como inviable una marcha atrás en decisiones tomadas hace meses (incluso en 2024) a tres fechas del final de la temporada.
