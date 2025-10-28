Qué pasará con Leandro García Gómez, el secuestrador de Lourdes Fernández

Vale destacar que, Leandro Esteban García Gómez fue imputado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

García Gómez, contaba con antecedentes penales ya que en 2019, su pareja de ese momento lo denunció por golpes y amenazas. Por esta causa, estuvo imputado y tuvo que usar una tobillera electrónica hasta 2021.

Ahora, el ex de Lourdes Fernández sigue detenido pero como la ex Bandana no presentó denuncia formal en su contra, podría ser liberado en las próximas horas.