La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

La lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza se impuso el domingo en todas las secciones electorales en las que se divide nuestra ciudad. Si bien en algunos circuitos electorales del sur platense el peronismo había obtenido más votos que los libertarios, en la sumatoria que conforma cada jurisdicción electoral de La Plata, la preferencia que primó fue en favor del gobierno nacional.

La lista de candidatos a diputados nacionales liderada por Diego Santilli ganó en Los Hornos, Etcheverry, San Carlos, Olmos, Romero, City Bell, Gonnet, Tolosa, Ringuelet y gran parte del casco urbano. En tanto, la nómina que encabezó Jorge Taiana ganó en algunos circuitos del sur, como Villa Elvira, Barrio Aeropuerto, Altos de San Lorenzo y el barrio El Mondongo, entre otros.

Como se sabe, LLA obtuvo en toda la Ciudad el 44,14 por ciento de los votos, 173.880 sufragios, mientras que Fuerza Patria sacó el 38,88 por ciento, 153.163 sufragios. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda, con el 5,45 por ciento (21.472 votos) y en cuarto, Provincias Unidas con el 3,12 por ciento (12.296 votos). Le sigue Propuesta Federal, que obtuvo 9.361 votos (2,37 por ciento) y Nuevos Aires, que sacó 4.192 sufragios (1,06 por ciento). La Coalición Cívica sacó 4.054 votos (1,02 por ciento) y el Frente Patriota Federal, 3.250 votos (0,82 por ciento). La alianza Potencia obtuvo en La Plata 3.031 votos, 0,76 por ciento, entre otros.

EN LAS SIETE SECCIONES

Si se trata de contabilizar el resultado de las dos principales fuerzas en las siete secciones electorales de La Plata, la alianza liderada por Javier Milei ganó en todas. La primera sección electoral abarca desde la avenida 122 a la 19 y de la 44 a la 54. En esta franja, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo 7.543 votos frente a 7.308 de Fuerza Patria (FP).

La segunda sección electoral de La Plata también fue para LLA, que obtuvo 11.959 votos frente a los 9.724 del peronismo. Esta sección abarca desde la 122 a la 19 y de la avenida 44 a la 32. La excepción en este grupo fue el del circuito 477, donde el peronismo obtuvo 1.975 votos frente a 1.897; es decir, 78 sufragios más que los libertarios.

La tercera sección, en tanto, va desde la avenida 7 a la 19 y de la calle 54 a la 72. Allí, la lista de LLA sacó 6.681 votos, frente a los 7.408 de FP.

La quinta sección electoral abarca todo el sur de la Ciudad, incluyendo el circuito 495, que va desde la 19 a la 31 y de la 54 a la 72, una amplia zona de Altos de San Lorenzo y del barrio Cementerio. Pero, además, la superficie de la quinta sección electoral de La Plata llega hasta Los Hornos, Arana y Etcheverry y Villa Elvira y Parque Sicardi. En esta populosa jurisdicción, la primera y la segunda fuerzas en competición obtuvieron una diferencia de 7.000 votos. Los libertarios sacaron, en la sumatoria, 80.232 sufragios, mientras que los peronistas consiguieron 73.230.

EN VILLA ELVIRA Y SAN LORENZO

Casi toda la quinta sección fue victoria libertaria, a excepción de los siete subcircuitos 496, correspondientes, principalmente, a Villa Elvira y Altos de San Lorenzo. Allí ganó el peronismo por 18.840 frente a 16.962 que alcanzaron allí los violetas. Fue la zona de mayor resistencia del peronismo en la elección en La Plata.

Los casi 2.000 votos de diferencia en favor de la lista de Fuerza Patria es explicada por ser esas zonas las de mayor tradición del peronismo.

La sexta sección electoral abarca Tolosa, Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Gorina, entre otros barrios de la zona Norte. Allí LLA obtuvo 36.638 votos, mientras que FP logró 30.364. En casos puntuales dentro de esa sección, el peronismo obtuvo la mayoría de los votos dentro de dos circuitos de la zona norte -el 505A y el 505B-, donde sacó 3.605 votos sobre 3.204 de los libertarios y 1.032 frente a 963 sufragios.

La séptima sección electoral corresponde a los barrios de San Carlos, Romero, Olmos, El Retiro y Abasto, entre otros. Allí, la sumatoria de circuitos que nuclean esa jurisdicción le dio la victoria a LLA, que obtuvo 24.409 votos, frente a los 21.482 de Fuerza Patria.

En el caso de la novena sección electoral, es la que abarca en La Plata la zona que va desde la avenida 7 hacia la 122 y de 54 a 72, pasando por el barrio del hospital San Martín, El Mondongo y la zona de las facultades. Allí LLA obtuvo 7.543 votos frente al peronismo que obtuvo 7.308.