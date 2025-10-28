Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

VIDEO.- Jaqueado por los robos, un club de La Plata cortará hoy la subida de la Autopista: "Sufrimos más de 20 este año" 

VIDEO.- Jaqueado por los robos, un club de La Plata cortará hoy la subida de la Autopista: "Sufrimos más de 20 este año" 
28 de Octubre de 2025 | 08:35

Escuchar esta nota

 

La comunidad del Club Ateneo Popular de La Plata saldrá a la calle a reclamar por una ola de inseguridad que los persigue desde comienzos de este año. Según consignaron, en este 2025 ya sufrieron una veintena de robos. Por este motivo, se movilizarán esta tarde a la rotonda de 120 y 32, en donde se espera complicaciones en la subida de la Autopista.

La protesta callejera se realizará a las 18h y contará con apoyo de deportistas, familias y dirigentes de la institución situada en 532 entre 119 y 120 de la localidad de Tolosa. 

Por medio de un video publicado en las redes sociales de la institución se informó que "nos robaron de vuelta, me forzaron la puerta, cortaron los candados y se robaron todo".

Desde el club detallaron que "se robaron hasta las puertas de aluminio de los vestuario".  

"Dejaron todo tirado, tanto en los vestuarios visitante y local. Estamos en la entrada de la ciudad de La Plata. Hay una cámara arriba del Centro de Monitoreo y nadie vio nada. No se puede creer", exclamaron. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Bomba de frío" en La Plata: la térmica por debajo de 3ºC y se espera un martes nublado

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno
+ Leidas

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

El Barba está listo para superar una nueva marca

Las caras de Máximo durante el discurso de Kicillof

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Últimas noticias de La Ciudad

Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata

Se define hoy el Súper Cartonazo por $6 millones, línea de $300 mil y chance de un auto 0KM o $20 millones

"Bomba de frío" en La Plata: la térmica por debajo de 3ºC y se espera un martes nublado

La morosidad en consorcios platenses alcanza hasta el 22%
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
Policiales
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse
Grave incidente en una pensión con dos heridos
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla