VIDEO.- Jaqueado por los robos, un club de La Plata cortará hoy la subida de la Autopista: "Sufrimos más de 20 este año" 

La comunidad del Club Ateneo Popular de La Plata saldrá a la calle a reclamar por una ola de inseguridad que los persigue desde comienzos de este año. Según consignaron, en este 2025 ya sufrieron una veintena de robos. Por este motivo, se movilizarán esta tarde a la rotonda de 120 y 32, en donde se espera complicaciones en la subida de la Autopista.

La protesta callejera se realizará a las 18h y contará con apoyo de deportistas, familias y dirigentes de la institución situada en 532 entre 119 y 120 de la localidad de Tolosa.

Por medio de un video publicado en las redes sociales de la institución se informó que "nos robaron de vuelta, me forzaron la puerta, cortaron los candados y se robaron todo".

Desde el club detallaron que "se robaron hasta las puertas de aluminio de los vestuario".

"Dejaron todo tirado, tanto en los vestuarios visitante y local. Estamos en la entrada de la ciudad de La Plata. Hay una cámara arriba del Centro de Monitoreo y nadie vio nada. No se puede creer", exclamaron.