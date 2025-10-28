El Barba está listo para superar una nueva marca

Eduardo Domínguez se prepara para alcanzar una nueva marca como entrenador de Estudiantes y seguir dejando sus huellas en la historia grande del Club. En ese sentido, en el partido del domingo ante Boca en el Estadio UNO, el Barba cumplirá los 150 partidos como DT del Pincha y logrará posicionarse como el tercer entrenador en estar más veces al frente del primer equipo.

Desde su llegada en marzo de 2023, rompió varias rachas y volvió a posicionar al equipo en lo más alto, con las obtenciones de los títulos de Copa Argentina, Copa de La Liga y Trofeo de Campeones, en más de dos años y medio.

Además, bajo su dirección el León ganó en La Bombonera y Monumental luego de 15 y 10 años respectivamente.

A su vez, otro hito que consiguió en los últimos meses, fue el de superar a Néstor Craviotto, en ser el último entrenador en estar más de 30 meses al mando del equipo.

Por su parte, también rompió la racha de más de 40 años sin que un DT llegue al centenar de partidos de manera ininterrumpida.

El caso más reciente era el de Eduardo Luján Manera al frente del Pincha, a mediados de la década del ’80.

Cabe mencionar que el ciclo ininterrumpido más largo en la historia de Estudiantes lo posee el Zorro Osvaldo Zubeldía, con 270 partidos entre 1965 y 1970. Seguido del Doctor con 200 durante 1973 y 1976.

En la tercera colocación aparece Eduardo Domínguez con 149 encuentros disputados entre 2023 y la actualidad. Cuarto está Alberto Zozaya con 122 durante 1945/49. Mientras que cierra el Top 5 Eduardo Manera con 116 partidos dirigidos entre 1983 y 1984.

De esta forma, pese al resultado Eduardo Domínguez y el Pincha vivirán una tarde especial ante el Xeneize, ya que alcanzará los 150 partidos como capitán en jefe del Club.

Desde su debut el 12 de marzo de 2023, en la victoria 2-1 sobre Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, el Barba cosechó 5 victorias, 45 empates y 39 derrotas. Además un dato relevante es que en el Estadio UNO dirigió 66 partidos, con 36 victorias, 20 empates y 10 derrotas, entre ellas los rivales que lo derrotaron fueron: Independiente, Unión, Godoy Cruz, Belgrano, Platense y River en dos oportunidades por el campeonato local. Mientras que con Universidad de Chile, Huachipato y Gremio perdió por Copa Libertadores.

Mientras que en materia de clásicos lleva disputados 6, con 2 victorias (4-1 en 2024 y 2-0 en 2025) 3 empates (dos 0-0 en 2023 y 2024, y 1-1 este año) y 1 derrota (2-1 en 2023).