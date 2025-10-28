Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Los libertarios cuentan con 93 diputados y 20 senadores propios

La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores

Con el 40,7% de los votos, el oficialismo obtuvo triunfos en 16 provincias, y su bloque en Diputados creció de 37 a 93 bancas

La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
28 de Octubre de 2025 | 02:23
Edición impresa

Tras el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas del domingo, La Libertad Avanza, con un 40,70% de los votos, consolidó su liderazgo político y logró un crecimiento sin precedentes en ambas cámaras. El peronismo, que compitió bajo el sello Fuerza Patria, obtuvo el 31,68% y mantuvo la primera minoría, aunque con una merma de bancas.

El oficialismo se impuso en 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió revertir resultados adversos en comicios provinciales y consolidar su presencia territorial.

En la Cámara baja, La Libertad Avanza pasó de 37 a 93 bancas, un salto de 56 escaños que la ubica como una de las fuerzas más numerosas del cuerpo. El presidente Javier Milei había señalado como objetivo alcanzar un tercio de legisladores propios para garantizar la gobernabilidad, meta que fue superada con amplitud.

Por su parte, Fuerza Patria conservará 97 diputados, aunque perdió cuatro lugares respecto de la composición anterior.

Los bloques de Provincias Unidas, PRO y UCR sufrieron retrocesos significativos: el PRO pasará de 35 a 14 miembros y la UCR de 14 a 3, mientras que Provincias Unidas quedará con 17.

En tanto, el Frente de Izquierda retendrá 4 representantes, y el resto del cuerpo se repartirá entre partidos provinciales, bloques unipersonales y fuerzas menores que en conjunto suman 17 bancas.

LE PUEDE INTERESAR

Las claves de la gran remontada violeta en la Provincia

LE PUEDE INTERESAR

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

En la Cámara baja, la fragmentación opositora abre un escenario de negociación constante. Las fuerzas provinciales y los bloques intermedios se perfilan como los árbitros de las futuras votaciones.

Además, se espera una intensa disputa por la conducción de las comisiones estratégicas y las vicepresidencias de ambas cámaras, en un contexto de reacomodamiento político y de tensiones internas dentro del propio oficialismo.

En el Senado el oficialismo también creció

Desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con 20 senadores propios, lo que representa un incremento sustancial, aunque todavía lejos de los 37 necesarios para el quórum propio.

El kirchnerismo, bajo el sello Fuerza Patria, bajará de 34 a 28 miembros, manteniendo la primera minoría.

Los bloques Provincias Unidas, PRO y UCR también experimentarán descensos, mientras que los partidos provinciales sumarán algunas bancas adicionales.

Con este nuevo esquema, La Libertad Avanza se convierte en el actor dominante de la política legislativa, aunque necesitará de acuerdos con bloques provinciales y moderados para avanzar en sus proyectos.

El oficialismo queda a solo cinco senadores del “tercio bloqueador”, lo que le permitiría frenar insistencias legislativas adversas.

No sumaron bancas

El peronismo, por otra parte, no consiguió sumar bancas en varias provincias, mientras el oficialismo tampoco obtener ningún escaño en Santiago del Estero.

Unión por la Patria (UxP) no pudo renovar bancas por las provincias de Córdoba, Neuquén, Salta y Jujuy. En Misiones, el peronismo no había logrado una banca en las elecciones de 2021, y en esta oportunidad la candidata de Fuerza Patria, María Cristina Brítez, consiguió 56.780 votos, que representa el 9,40% de los votos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

La interna llegó a las paredes

El Barba está listo para superar una nueva marca
Últimas noticias de Política y Economía

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

El Gobierno de Trump sacó a relucir su apoyo
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
Policiales
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse
Grave incidente en una pensión con dos heridos
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla