Política y Economía |Tras la victoria libertaria

El Gobierno de Trump sacó a relucir su apoyo

El presidente de EE UU destacó la “importante ayuda” para un triunfo a “un nivel inesperado”. Milei, agradecido

El Gobierno de Trump sacó a relucir su apoyo

Trump y Bessent hablaron con los medios del triunfo de MIlei /AP

28 de Octubre de 2025 | 02:24
Edición impresa

“No solo ganó, sino que ganó por mucho”, dijo, eufórico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo mensaje a Javier Milei, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA)

En la misma línea, y además de volver a felicitarlo, afirmó que la victoria del mandatario argentino fue “aplastante” y que, con estos resultados, la Argentina “justificó la confianza” que depositó el Gobierno norteamericano.

Estas declaraciones fueron realizadas por Trump al llegar a Japón, en el marco de una visita oficial al país asiático.

Además, señaló que el triunfo de Milei tuvo un “nivel inesperado” y lo vinculó implícitamente con “la importante ayuda” que Argentina recibió por parte de su Gobierno.

“Fue algo grandioso. Le doy mucho crédito a Scott (Bessent), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí”, añadió.

Pero más eufórico se mostró Scott Bessent, un homólogo de los ministros de Economía o Finanzas en otros países, cuando escribió: “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

En su cuenta de la red social X, compartió una fotografía junto al mandatario argentino y aseguró que el país “es un aliado vital en América Latina”.

“Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, evaluó Bessent.

Señaló que espera que “se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, con prosperidad para el pueblo argentino”.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, agregó el secretario del Tesoro norteamericano responsable de intervenir en el mercado local con la compra de pesos en varias oportunidades antes de las elecciones.

Mientras, Milei agradeció el mensaje de felicitación de Bessent y destacó el auxilio económico que recibió la Argentina de la administración Trump.

“Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo”, remarcó. En la misma línea, destacó: “La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad”.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa”, celebró Milei.

¿Bessent la “vio”?

Las fuertes compras de pesos que realizó el Tesoro de los Estados Unidos días antes del triunfo electoral de Javier Milei podrían terminar dejándole jugosas ganancias a su titular, un verdadero “lobo de Wall Street” llamado Scott Bessent.

Quedará para los politólogos analizar cuánto de la ayuda del “amigo americano” sirvió para este triunfo de los libertarios. Está claro que sirvió para evitar que el dólar se disparara por encima del techo de la banda cambiaria de casi 1.500 pesos.

“Con el nivel de 1.500 pesos estamos cómodos”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, horas antes de que se conociera el contundente triunfo “violeta”.

Como nunca antes, un alto funcionario de la primera economía del mundo se involucró en la elección argentina, tal vez salvando el lejano caso del embajador Spruille Braden en 1946.

 

