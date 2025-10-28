Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras la contundente victoria del domingo

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

Lo hará a partir de diciembre, cuando juren los nuevos legisladores libertarios. La previsional, para más adelante

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
28 de Octubre de 2025 | 02:25
Con el contundente triunfo electoral del domingo, La Libertad Avanza aumentó considerablemente los legisladores propios a partir de diciembre próximo. Esto le permitió al presidente Javier Milei afirmar ayer que “con este resultado tengo que ir a buscar los votos que me faltan para poder concretar las reformas de segunda generación importantes para los argentinos”.

¿Cuáles son esas reformas? En un reportaje que le hicieron ayer en América 24 las enumeró: reforma laboral, tributaria y previsional. En ese orden.

El Gobierno ya había adelantado un borrador de esas propuestas durante el seminario empresario de Idea, realizado este mes en Mar del Plata. Pero ahora, con sus bloques legislativos fortalecidos, las posibilidades de concretarlas se han acrecentado.

Milei aseguró que la segunda etapa de su gobierno incluirá una serie de “reformas de segunda generación”, entre ellas una modificación tributaria y laboral. “En lo tributario, planeamos bajar impuestos; en lo laboral, modernizar sin pérdida de derechos. De esta manera ganan todos porque habrá más trabajadores registrados”, sostuvo.

“Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados. No me estoy metiendo con el pasado, lo estoy planteando hacia adelante. De esta manera ganan todos porque habrá más trabajadores registrados. Los únicos que no ganan son los que quieren tener a los argentinos de esclavos”, dijo Milei, en un mensaje a los gremios de la CGT.

Dio indicios que primero impulsarán un proyecto de reforma laboral, cuyo borrador ya está en proceso. “Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, muchos de ellos me escribieron anoche”, reconoció el Presidente, que se definió como “un resultadista”. Confirmó, además, que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, estará al frente de las reformas.

Convocatoria al diálogo

Y renovó su convocatoria al diálogo con gobernadores y sectores opositores no kirchneristas: “Tenemos matices, pero queremos el mismo norte”.

“En el contexto donde bajaba fuertemente la inflación y la actividad se estaba recuperando de manera muy vigorosa, pensá que si seguís ese sendero estarías duplicando el PBI per cápita en menos de 10 años, y en 20 años lo cuadruplicas. Tiene categoría de milagro”, consideró.

Además reiteró su férrea defensa al equilibrio fiscal, el cual “a partir del mes de febrero, y sobre todo durante marzo, tuvo un torpedeo sistemático”, criticando a la oposición en el Congreso. Milei consideró que el resultado electoral —que le otorgó aproximadamente el 41% de los votos— representa “una consagración histórica de la visión libertaria”.

“Es un resultado muy fuerte; tenemos un tercio de la Cámara de Diputados”, dijo.

Por otro lado, advirtió que las reformas impulsadas por su modelo comenzaban a mostrar resultados, “la política empezó a poner palos en la rueda” ya que, desde su punto de vista, “la única propuesta fue: hay que parar a Milei”.

“Se pudo ver que cuando la política se pone a hacer daño, eso es lo que destruye a la economía. Esa es la lección, qué hay que hacer en materia de economía y qué no hay que hacer en materia política por el bien de los argentinos. Lo que quiero hacer es dejar a Argentina en el sendero que la haga grande nuevamente”, aseveró.

Cómo serán las reformas

El jefe de Estado indicó que en el ámbito tributario, el Gobierno impulsa un plan que incluye “bajar alícuotas de 20 impuestos y expandir la base imponible” y añadió que explicó que la estrategia de reducir alícuotas busca que “no tenga sentido la evasión, liberando recursos al sector privado”.

Respecto a la reforma previsional, Milei aseguró que “solamente se puede encarar seriamente cuando uno recompone el mercado de trabajo, sino es mentirle a la gente”.

La modernización laboral se centra en modificar el régimen vigente, el cual Milei calificó de “anacrónico”. El presidente enfatizó que la propuesta no afecta los derechos existentes: “No, no vamos por los derechos de nadie”.

El proyecto contempla mantener la opción de los contratos actuales para quienes deseen seguir utilizándolos, especificando que los insiders (los que ya están en el mercado formal) probablemente querrán seguir con ese contrato. El enfoque principal es dar “flexibilidad a los outsiders”, buscando que quienes se encuentran en el sector informal puedan “encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal”.

 

