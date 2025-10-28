Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata

28 de Octubre de 2025 | 08:00

Una falla técnica complicó en las primeras horas de este martes a los pasajeros del Tren Roca del ramal La Plata - Constitución, según se reportó desde Trenes Argentinos.

La compañía administradora del servicio informó que los inconvenientes se presentaron a la altrua de Berazategui.

"Línea Roca ramales La Plata circulará limitado entre Constitución y Quilmes y Bosques vía Quilmes corto entre Constitución y Quilmes por falla técnica en Berazategui", indicó Trenes Argentinos.

Sin embargo, el servicio comenzó a normalizarse poco antes de las 8hs, aunque con algunas demoras.

Al respecto, la compañía informó que "los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la Línea Roca reanudan sus servicios completos, con demoras, tras falla técnica".
 

