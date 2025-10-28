Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata 

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

28 de Octubre de 2025

Este martes vencía el plazo perentorio que la ley establece para que las fuerzas políticas que compitieron en los comicios legislativos nacionales del pasado domingo 26 de octubre presenten formalmente sus observaciones y reclamos ante la Justicia Electoral. Esta instancia es crucial para señalar cualquier irregularidad detectada antes de la oficialización final de los resultados. 

Este hito marca el paso previo al inicio del escrutinio definitivo, que comenzará mañana, miércoles 29 de octubre, en el Pasaje Dardo Rocha de ciudad de La Plata. El emblemático espacio cultural será nuevamente el epicentro de esta operación fundamental para la democracia. 

Escrutinio a fondo en el Pasaje 

El proceso de recuento final se pondrá en marcha tal como lo indica el cronograma electoral, 48 horas después de la elección. Si bien las actas de cada mesa comenzaron a arribar al centro cultural platense desde el lunes, la revisión y contabilización exhaustiva de cada una de ellas se iniciará formalmente mañana, según confirmaron fuentes de la Justicia Electoral. 

Este procedimiento no es una mera formalidad; constituye la garantía de transparencia del proceso, ya que permite cotejar y validar la totalidad de los sufragios emitidos. En esta etapa, el foco está puesto en la detección de posibles errores de carga o vicios en la conformación y funcionamiento de las mesas, que son la base para evaluar los reclamos presentados por los partidos. 

El objetivo final del escrutinio es confirmar de manera fehaciente los resultados provisorios y, en particular, los porcentajes que posicionaron a La Libertad Avanza (LLA) como la fuerza más votada a nivel nacional. Los resultados parciales reflejaron una consolidación del espacio liderado por el presidente Javier Milei, superando el 40% y asegurando un significativo respaldo parlamentario. 

En la Provincia de Buenos Aires, el escrutinio parcial arrojó un resultado ajustado, con la lista de Diego Santilli (41,52%) apenas por encima de la de Jorge Taiana (40,84%). El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) de Nicolás del Caño se ubicó como tercera fuerza con el 5,03%. 

Una vez completado el recuento definitivo, y tras el debut de la Boleta Única Papel (BUP) en estos comicios, los ciudadanos bonaerenses obtendrán la confirmación oficial de estos números, cerrando así la etapa electoral con total apego a la ley y con la validación de cada voto. 

Tags
