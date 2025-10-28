Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Lo advirtió Patricia bullrich

Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo

“Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada... atrasan”, aseguró la ministra de Seguridad

Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo

pARA bULLRICH CONVERSARÁN SOLO CON GOBERNADORES DIALOGUISTAS/NA

28 de Octubre de 2025 | 02:26
Edición impresa

La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, opinó ayer que el Gobierno abrirá una etapa de diálogo con gobernadores y miembros de la oposición, pero no incluirá a aquellos que “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”.

“Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo porque estos tienen un país atrasado en su cabeza”, manifestó Bullrich, para quien el objetivo es abrir un diálogo con gobernadores “de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio”.

La ministra se expresó en la misma línea que el Presidente y cortó en seco las declaraciones que dio ayer el gobernador Axel Kicillof, que luego de votar invitó a Milei al diálogo. “Kicillof nos puso palos en la rueda, nos votó todas las leyes en contra, inclusive las leyes penales, teniendo una provincia con problemas grandes de inseguridad”, marcó Bullrich.

La ministra dialogó con la prensa en la puerta de su domicilio y dijo que las elecciones de ayer marcaron “unos resultados impresionantes”.

“El pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio en todo el país”, señaló y aseguró que la gente comprendió que el oficialismo está “a mitad de camino” de los cambios que busca el Poder Ejecutivo.

Bullrich explicó: “Veníamos viendo en la calle un clima muy favorable de gente que quería que el país siguiera avanzando y no retrocediera, y en las últimas dos semanas fue impresionante como empezamos a sentir ese calor”.

Asimismo, elogió el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) y lo calificó como un “sistema de votación extraordinario porque rompe toda la picardía y la corrupción política, como el voto cadena”. “Es un gran paso para la democracia”, agregó.

Vaticinó, asimismo, que desde el 10 de diciembre habrá un Congreso Nacional “con La Libertad Avanza mucho más fortalecida, con números en diputados y senadores” que los ponen al “borde de un acuerdo con sectores no kirchneristas y que tienen voluntad de lograr que la Argentina tenga leyes importantes para bajar el costo país”.

Finalmente, Bullrich relativizó la importancia de quién la sucederá al frente del ministerio cuando asuma en el Senado: “Lo que importa es que la misma línea que llevamos hasta ahora, de orden en las calles, de defender a las víctimas y no a los delincuentes, esa línea la seguirá quien decida el Presidente”.

 

