Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Claves del fenómeno Milei y porque la confederación peronista no está en extinción
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Avanza el programa de limpieza de fachadas, mobiliario y persianas
Puede faltar agua en un sector de Berisso por una obra de ABSA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada... atrasan”, aseguró la ministra de Seguridad
La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, opinó ayer que el Gobierno abrirá una etapa de diálogo con gobernadores y miembros de la oposición, pero no incluirá a aquellos que “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”.
“Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo porque estos tienen un país atrasado en su cabeza”, manifestó Bullrich, para quien el objetivo es abrir un diálogo con gobernadores “de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio”.
La ministra se expresó en la misma línea que el Presidente y cortó en seco las declaraciones que dio ayer el gobernador Axel Kicillof, que luego de votar invitó a Milei al diálogo. “Kicillof nos puso palos en la rueda, nos votó todas las leyes en contra, inclusive las leyes penales, teniendo una provincia con problemas grandes de inseguridad”, marcó Bullrich.
La ministra dialogó con la prensa en la puerta de su domicilio y dijo que las elecciones de ayer marcaron “unos resultados impresionantes”.
“El pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio en todo el país”, señaló y aseguró que la gente comprendió que el oficialismo está “a mitad de camino” de los cambios que busca el Poder Ejecutivo.
Bullrich explicó: “Veníamos viendo en la calle un clima muy favorable de gente que quería que el país siguiera avanzando y no retrocediera, y en las últimas dos semanas fue impresionante como empezamos a sentir ese calor”.
LE PUEDE INTERESAR
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno de Trump sacó a relucir su apoyo
Asimismo, elogió el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) y lo calificó como un “sistema de votación extraordinario porque rompe toda la picardía y la corrupción política, como el voto cadena”. “Es un gran paso para la democracia”, agregó.
Vaticinó, asimismo, que desde el 10 de diciembre habrá un Congreso Nacional “con La Libertad Avanza mucho más fortalecida, con números en diputados y senadores” que los ponen al “borde de un acuerdo con sectores no kirchneristas y que tienen voluntad de lograr que la Argentina tenga leyes importantes para bajar el costo país”.
Finalmente, Bullrich relativizó la importancia de quién la sucederá al frente del ministerio cuando asuma en el Senado: “Lo que importa es que la misma línea que llevamos hasta ahora, de orden en las calles, de defender a las víctimas y no a los delincuentes, esa línea la seguirá quien decida el Presidente”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí