Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Claves del fenómeno Milei y porque la confederación peronista no está en extinción
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Avanza el programa de limpieza de fachadas, mobiliario y persianas
Puede faltar agua en un sector de Berisso por una obra de ABSA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Víctima y victimario eran policías. Al parecer, la joven tenía una nueva relación y eso enfureció al femicida. No había denuncias previas
Un policía de Misiones asesinó a su ex pareja, también integrante de la fuerza de seguridad, y luego se suicidó. El femicida les envió a sus compañeros un mensaje y un video de los instantes previos a quitarse la vida, donde les pidió perdón.
El crimen sucedió en la noche del domingo en la localidad de Comandante Andresito cuando las autoridades fueron alertadas por un video enviado a un grupo de WhatsApp por parte del Oficial Ayudante Natanael Comes, quien reconoció haber asesinado a su ex pareja la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa.
El agresor mató a la agente policial y luego les mandó un mensaje a sus compañeros: “Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”.
Después de dicho mensaje, con su arma reglamentaria, grabó un video donde se lo ve colocándose la pistola en la mandíbula: “Lo siento grupo”, expresó. En ese archivo también se observa el cuerpo tendido sobre la cocina de Da Rosa.
Cuando los efectivos arribaron hasta la vivienda encontraron ambos cuerpos. La víctima ya había muerto, mientras que Comes fue trasladado al hospital, donde horas después falleció.
Desde medios locales destacaron que no existían denuncias previas por violencia de género y que la pareja había dejado de convivir hace varios meses.
LE PUEDE INTERESAR
Grave incidente en una pensión con dos heridos
LE PUEDE INTERESAR
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas
Desde la Jefatura de Policía confirmaron que no existían antecedentes de denuncias judiciales ni sanciones administrativas entre ambos oficiales.
Al parecer, el domingo Comes habría visto en redes sociales una publicación de Da Rosa junto a otro oficial, lo que dio indicios de una nueva relación.
De acuerdo con fuentes policiales, el joven llegó desarmado a la vivienda de su ex pareja, pero en medio de una discusión le arrebató la cartera y tomó su arma reglamentaria.
Primero disparó dos veces contra el teléfono de la mujer y luego efectuó tres tiros más, uno de los cuales impactó en la cabeza de Da Rosa. El parte oficial indicó que su fallecimiento fue notificado a las 23.58 en el hospital local.
El hecho es investigado ahora por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Iguazú.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí