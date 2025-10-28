Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD

Si bien la decisión de la CD de Gimnasia de renunciar a cualquier intento de participación en las próximas elecciones descomprimió un tanto la previa, la Asamblea Anual Ordinaria del próximo jueves promete un debate caliente, con fuertes cuestionamientos a una directiva de salida.

El tratamiento de la Memoria, Estados Contables y Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio en curso será además el pistolazo de largada definitivo para la elección presidencial. Allí, los candidatos buscarán diferenciarse de un modelo que fracasó en los tres años de la gestión Cowen de la mano de errores en el fútbol profesional que tienen al equipo nuevamente al borde de la pérdida de la categoría.

Además, habrá cuestionamientos a los números (superávit de $4.022.179.754) que chocan con el día a día del club que tiene dificultades para el pago de salarios de los empleados (aún se les adeuda para del sueldo de setiembre) y los futbolistas, entre otros. Esto, en un ejercicio que contempla las transferencias de Felipe Sánchez y Benjamín Dominguez.

Más allá de esas ventas, que se sumaron a las anteriores de Alan Lescano, Ignacio Miramón, Tomás Muro y a la posterior de Rodrigo Castillo (amén de los ingresos por rescisiones, como en el caso de los 500 mil dólares por Leonardo Morales), Gimnasia mantiene un pasivo de $ 14.173.650.664, unos 11.600.000 dólares al cambio del pasado 30 de junio, momento del cierre del ejercicio. Según los números expresados por la CD, 5 millones de dólares menos que cuando recibieron el club en 2022.

La estrategia de la actual conducción albiazul de cara a la Asamblea será mostrar las obras realizadas y exhibir ordenamiento administrativo para sostener la frase “estamos orgullosos del trabajo realizado y del esfuerzo de todas las personas que acompañaron este proceso”. Así, los logros serán el incremento de 3.000 millones de pesos en el Activo respecto del periodo anterior y las nuevas obras durante este ejercicio por 1.900 millones de pesos, poco más de un millón y medio de dólares. Durante toda la gestión se realizaron obras en las distintas sedes por U$S 4.350.000. Entre esas inversiones, 4.400 millones de pesos corresponden al fútbol juvenil, que triplicó su presupuesto.

En cuanto a los aspectos administrativos, el club tiene 37.300 socios y entre los datos salientes figura la finalización del juicio que en 2011 entabló Ángel Cappa (con sus colaboradores Vicente Cayetano Rodríguez, Ángel Félix y el apoderado Daniel Crespo) con un capital mas interés estimado en $ 28.110.695, es decir un 2% aproximadamente del Monto de Demanda. Además, este año marcó el final del juicio de Juan Simón por el pase de Andrés Guglielminpietro, que se cerró con el pago de 73 mil dólares y se informan en la memoria 13 juicios con contenido patrimonial activo, una cifra mucho menos a los 34 juicios de 2022.

Entre otras consideraciones, el pasivo en moneda extranjera vinculado a Mutuos con socios, se redujo de 9.8 millones de dólares en el año 2022 a 3.7 millones de en este último ejercicio. Sin dudas, este será un punto de discusión, porque lo que para la saliente CD es motivo de orgullo, para amplios sectores de la oposición fue la clave del desfinanciamiento del fútbol del club, que durante los tres años no pudo sostener campañas por encima del vigésimo puesto en la tabla anual. Y otro punto polémico será el adelanto de derechos televisivos, que ya se habrían percibido hasta febrero de 2026.