"Bomba de frío" en La Plata: la térmica por debajo de 3ºC y se espera un martes nublado

El amanecer de este martes se presentó soleado y con mucho frío en La Plata, con una sensación térmica por debajo de los 3 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera una jornada con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 4 y 15 grados.

Para mañana, miércoles, se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias por la mañana y temperatura mínima de 6 grados y máxima de 16.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 17.