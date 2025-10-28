"Bomba de frío" en La Plata: la térmica por debajo de 3ºC y se espera un martes nublado

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
El amanecer de este martes se presentó soleado y con mucho frío en La Plata, con una sensación térmica por debajo de los 3 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera una jornada con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 4 y 15 grados.
Para mañana, miércoles, se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias por la mañana y temperatura mínima de 6 grados y máxima de 16.
En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 17.
