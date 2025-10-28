Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ESTABA SOSPECHADO DE ENCUBRIR EL CRIMEN DE UN EXCOMPAÑERO EN 1984

Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial

El juez Alejandro Litvack lo liberó de sospechas por el crimen de Diego Fernández, cuyos restos aparecieron enterrados en su casa

Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial

Cristian Graf y Diego Fernández, conocidos de la época escolar / Web

28 de Octubre de 2025 | 03:15
Edición impresa

Cristian Graf, el hombre que estaba acusado de encubrimiento por el crimen de Diego Fernández Lima en 1984 en una casa de Coghlan, fue sobreseído de la causa por el juez Alejandro Litvack tras su indagatoria, confirmaron fuentes del caso.

En su resolución, el magistrado explicó que, cuando Graf arribó a su domicilio -lindante con la obra-, “la investigación ya estaba iniciada, se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra del terreno en cuestión, y hasta incluso estaba interviniendo la Policía Científica en la recopilación de los huesos”.

“Por lo tanto, a esa altura, difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada, ya que no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí”, sumó.

En este sentido, remarcó que “no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas”.

“Está defensa trabajo muchísimo para lograr está resolución la cual esperábamos y recibimos con satisfacción”, expresó el abogado Martín Díaz.

Días atrás, el defensor había anticipado con entusiasmo que su defendido iba a quedar sobreseído al calificar de “imposible” que Graf haya encubierto el hecho y suprimido las evidencias: “Son dos delitos que él nunca pudo cometer”.

En este sentido, informaron que la querella y el fiscal Martín López Perrando tienen tres días para apelar la resolución del juez, aunque estiman que este último no lo hará debido a que “ya que no intervino, ni apareció más”.

“Junto con la disposición vamos a solicitar que se haga la declaración que este proceso no afectó ni al buen nombre ni al honor que gozaba el señor Graf”, sumaron.

El adolescente, de 16 años, desapareció en julio de 1984 y en mayo de este recién, más de 40 años después, sus huesos fueron hallados en el patio de la vivienda donde vive Graf, ex compañero de colegio de la víctima.

Sobre el caso, el propio Graf reconoció estar “mucho más tranquilo” tras ser sobreseído, pero criticó: “Se inventaron cosas”.

 

