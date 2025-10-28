Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500

El dólar oficial abrió esta mañana con una suba de $45 en menos de una hora con relación al cierre de ayer y cotiza a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, ratifica la tendencia con la que cerró ayer, que si bien comenzó con un fuerte retroceso que llegó a ser de hasta $145, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo, luego comenzó a revertir ese comportamiento y terminó en $1.460 para la venta.

Así, queda a sólo $10 del valor con el que cerró el viernes, previo a los comicios.

Los dólares financieros, por su parte, también opera en alza con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.481 y el dólar Bolsa o MEP en $1.473.

Nota en desarrollo...