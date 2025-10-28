Martín Menem admitió "diferencias" con Santiago Caputo aunque pidió evitar hacerlas públicas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió diferencias con el asesor presidencial Santiago Caputo y pidió evitar hacer pública la interna que atraviesa el oficialismo.

“Algunos le dicen internas. Son diferentes puntos de vistas en cuanto a la misma realidad. No creo que todos pensemos lo mismo de cómo encarar una situación”, sostuvo Menem en declaraciones a la prensa.

En la misma línea, amplió: “Son situaciones puntuales de diferencias de criterios. Se tomó en el armado una determinación de cómo encarar la política, lo hicimos distrito por distrito, con el mismo sello”.

Tras el triunfo del sello, Menem destacó la tarea que impulsó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y remarcó la labor de su primo Eduardo “Lule” Menem, que definió como “el brazo ejecutor, encargado del armado artesanal”.

Se mostró autocrítico y pidió mantener los debates internos dentro del espacio en una clara crítica a las Fuerzas del Cielo, la organización que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, que apuntó contra dirigentes del espacio en las redes sociales. “La autocrítica trato que sea adentro del vestuario. Salimos a jugar, jugamos todos para el mismo lado”, dijo Menem y sumó: “Tal vez la autocrítica es que esas diferencias de criterio se dieron a cielo abierto. No está bueno, tenemos cosas para corregir”.

Asimismo, destacó: “Se pasó una elección, fue exitosa, pero con la misma humildad tenemos que replantear decisiones a tomar. Bilardismo puro”.

En otro pasaje de la entrevista destacó la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y celebró la implementación de la Boleta Unica de Papel (BUP) en los comicios del domingo. Para Menem, la modificación en el sistema laboral apunta a “una mayor flexibilización” y a incrementar el personal registrado. “Hay una cultura, de años, de que uno entra un laburo y se piensa que va a quedar toda la vida. La planta permanente…la vida funciona de otra manera. Entras a una empresa, ascendentes, te vas a otro lado”, planteó, y completó: “Eso tiene cierto ‘riesgo’ y nos falta empezar a dar ese cambio cultural de asumir que uno no va a empezar ni a terminar en el mismo lugar toda la vida. Eso hace a una economía más capitalista que nos va a traer muchísima más prosperidad a toda la población”.

Por último, en medio de las versiones de cambios, Martín Menem reiteró que la Presidencia de la Cámara de Diputados, cargo que ocupa desde diciembre de 2023, le corresponde al oficialismo y se esperanzó con la nueva composición del bloque libertario. “El 10 de diciembre empezamos a tallar de nuevo a ver cómo se asignan las comisiones. Vamos a tener más presencia. A la hora de dictaminar LLA empieza a ser un actor importante. No vamos a saber qué hacer con tantos diputados, venimos con mucha escases”, concluyó.