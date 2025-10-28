Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Una madrugada de tensión se vivió este martes en la Zona Norte de La Plata, donde al menos tres autos fueron incendiados en distintos puntos de la calle 10 y 38. El episodio ocurrió cerca de las 2.30 de la mañana y generó preocupación entre los vecinos, que relataron escenas de corridas, humo y presencia policial.
Según los primeros testimonios, vándalos habrían prendido fuego los vehículos de manera intencional, desplazándose de una esquina a otra antes de escapar. “Me despertó el olor a plástico quemado y hay una columna de humo visible”, contó un vecino de la zona, que vio llegar a los bomberos mientras las llamas devoraban uno de los autos estacionados.
Los vecinos alertaron rápidamente al 911 y minutos después arribaron móviles policiales junto a dotaciones de bomberos que lograron sofocar los incendios. Sin embargo, los testigos indicaron que el accionar de los atacantes fue rápido y coordinado. “Estaban apagando uno y los policías se fueron rápido para otro lado”, relató Mateo, quien registró el momento en un video que compartió en redes sociales.
Si bien no se registraron heridos, los daños materiales fueron importantes y la sensación de inseguridad se extendió por el barrio. Hasta el momento, no hay detenidos y se investiga si los incendios fueron provocados por los mismos autores.
