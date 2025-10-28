Quirno asume como nuevo canciller aunque Milei demora la redefinición del Gabinete

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
La toma de juramento está anunciada para las 17hs. La llegada a la Cancillería del hasta ahora secretario de Finanzas representa mayor poder para el ministro de Economía Luis Caputo
El designado canciller Pablo Quirno será puesto en funciones formalmente este martes por el presidente Javier Milei en un acto Casa Rosada. Quirno sucederá a Gerardo Werthein, quien había presentado su renuncia la semana última, pocos días antes de las elecciones legislativas.
El presidente Milei le tomará jura en una breve ceremonia a las 17hs. en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se prevé la presencia de familiares del funcionario y del resto de los ministros del Gabinete.
“Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy (el sector diplomático) va a seguir siendo representado por un coloso que viene del ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”, sostuvo Milei en su discurso del domingo a la noche tras conocerse el triunfo electoral.
Además del apoyo del Presidente, Quirno está bien considerado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con quien trabó buena relación luego de haberla acompañado en marzo pasado en un viaje por Canadá, donde la hermana del mandatario participó de una cumbre con más de cien CEO´s de empresas mineras que buscan invertir.
La continuidad de Werthein había sido puesta en duda durante las últimas semanas en medio de la interna libertaria, ya que existía malestar e incomodidad del canciller tras el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete.
El desgaste se aceleró también luego de las desprolijidades de la reunión entre Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Santiago Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro de ambos mandatarios, y a eso se sumaba que se lo responsabilizada de haber protagonizado filtraciones a la prensa de temas sensibles para el Gobierno.
En la previa a su dimisión, Werthein había firmado 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados que se instrumentarán entre enero y abril del año próximo, por lo que el Gobierno de Milei ya dejó trascender que las designaciones serán revisadas de forma exhaustiva.
