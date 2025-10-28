Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Quirno asume como nuevo canciller aunque Milei demora la redefinición del Gabinete

La toma de juramento está anunciada para las 17hs. La llegada a la Cancillería del hasta ahora secretario de Finanzas representa mayor poder para el ministro de Economía Luis Caputo

Quirno asume como nuevo canciller aunque Milei demora la redefinición del Gabinete

Pablo Quirno asumirá hoy como flamante canciller

28 de Octubre de 2025 | 07:18

Escuchar esta nota

El designado canciller Pablo Quirno será puesto en funciones formalmente este martes por el presidente Javier Milei en un acto Casa Rosada. Quirno sucederá a Gerardo Werthein, quien había presentado su renuncia la semana última, pocos días antes de las elecciones legislativas.

El presidente Milei le tomará jura en una breve ceremonia a las 17hs. en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se prevé la presencia de familiares del funcionario y del resto de los ministros del Gabinete.

“Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy (el sector diplomático) va a seguir siendo representado por un coloso que viene del ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”, sostuvo Milei en su discurso del domingo a la noche tras conocerse el triunfo electoral.

Además del apoyo del Presidente, Quirno está bien considerado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con quien trabó buena relación luego de haberla acompañado en marzo pasado en un viaje por Canadá, donde la hermana del mandatario participó de una cumbre con más de cien CEO´s de empresas mineras que buscan invertir.

La continuidad de Werthein había sido puesta en duda durante las últimas semanas en medio de la interna libertaria, ya que existía malestar e incomodidad del canciller tras el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete.

El desgaste se aceleró también luego de las desprolijidades de la reunión entre Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

LE PUEDE INTERESAR

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

LE PUEDE INTERESAR

Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo

Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Santiago Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro de ambos mandatarios, y a eso se sumaba que se lo responsabilizada de haber protagonizado filtraciones a la prensa de temas sensibles para el Gobierno.

En la previa a su dimisión, Werthein había firmado 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados que se instrumentarán entre enero y abril del año próximo, por lo que el Gobierno de Milei ya dejó trascender que las designaciones serán revisadas de forma exhaustiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Bomba de frío" en La Plata: la térmica por debajo de 3ºC y se espera un martes nublado

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno
+ Leidas

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Las caras de Máximo durante el discurso de Kicillof

El Barba está listo para superar una nueva marca

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Últimas noticias de Política y Economía

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

El Gobierno de Trump sacó a relucir su apoyo
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
Policiales
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse
Grave incidente en una pensión con dos heridos
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla