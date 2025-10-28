La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Lo que comenzó para Aron como un simple taller escolar lo llevó a convertirse en el primer campeón nacional Nivel 1 de la Región
Un alumno de 5to. grado de la Escuela Primaria de Gimnasia “Dr. René G. Favaloro” se coronó como el primer campeón nacional de la Región tras ganar las reconocidas Olimpíadas Matemáticas Ñandú del Nivel 1. Aron Rivadeneira, de 10 años, logró la hazaña tras superar a 136 competidores en La Falda, Córdoba. Siendo un orgullo platense, sus compañeros vivieron el emotivo momento en vivo desde el aula.
Lo que comenzó como un hobbie en un taller de matemáticas, llevó a Aron a convertirse en campeón. “Me inscribí porque aprendes cosas que en el aula no, pero lo que más me interesaban eran los viajes”, comentó Aron, quien además confesó que en un momento le dejaron de gustar las matemáticas pero que “ahora ya recuperó ese amor”.
La Olimpíada Matemática Ñandú Argentina (OMÑA) es una competencia destinada a alumnos y alumnas de 5to y 6to año de Primaria y 1er año de secundaria. Entre sus objetivos principales se encuentran el desarrollo de la capacidad de generar herramientas propias y la construcción de soluciones creativas a partir de situaciones problemáticas que les son planteadas a los alumnos.
“Todo comienza con la inscripción a un taller, en donde los chicos no están obligados a participar de la competencia”, explicó Silvina Quetti directora de la Escuela Primaria Dr. René G Favaloro. Y agregó: “Más allá que la escuela, tenga una mirada de ver la matemática como proyecto educativo, lo que buscamos es incentivar a quienes tengan ganas de aprender un poquito más”.
En ese contexto, quienes deciden continuar deben superar varios niveles: escolar, interescolar, zonal y regional, para finalmente llegar al nacional.
“En cada etapa hay que desarrollar habilidades y ellos van buscando el camino a seguir. Lo lindo de esta clase de matemática francesa de Broitman es que un mismo problema puede tener cuatro formas diferentes para llegar al mismo resultado. Para eso contamos con un ex alumno olímpico, Joaquín Inama quien guía a los chicos”, explicó Quetti.
Aron, quien logró llegar hasta el nacional, participó del Nivel 1 junto con su compañero Nicolás Ivorra González . A su vez, representando a la escuela también estuvieron Hannah Steimberg del segundo nivel e Iván Martín del Río para el tercero.
“Las pruebas se dieron en dos días y fueron de dos horas y media cada una. Te daban tres problemas, uno era para hacer cuentas, el otro de geometría y los de combinatoria. De ahí, seleccionaban a los 3 mejores y teníamos que dar un coloquio para explicar cómo los resolvimos”, indicó el campeón, quien además sumó que sintió “alegría pero un poquito de vergüenza”.
“Todos le decían que ya había ganado pero yo intentaba bajar esa ansiedad por miedo a la frustración. Pero cuando dieron el resultado me explotó el corazón de amor. Yo no sé si va a amar las matemáticas toda su vida pero es una herramienta que le va a servir mucho”, remarcó Paola Massera, mamá de Aron.
“Más allá del resultado final, es un orgullo para la Región. Asimismo, los otros alumnos que llegaron también tienen que estar contentos. Teníamos campeones de otros niveles pero no del 1. Así que es el primero”, cerró Quetti.
