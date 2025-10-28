Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Participó junto a 136 chicos de TODO EL PAÍS

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Lo que comenzó para Aron como un simple taller escolar lo llevó a convertirse en el primer campeón nacional Nivel 1 de la Región

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

ARON, DIPLOMA EN MANO, JUNTO A SUS COMPAÑEROS DE ESCUELA / el dia

28 de Octubre de 2025 | 02:26
Edición impresa

Un alumno de 5to. grado de la Escuela Primaria de Gimnasia “Dr. René G. Favaloro” se coronó como el primer campeón nacional de la Región tras ganar las reconocidas Olimpíadas Matemáticas Ñandú del Nivel 1. Aron Rivadeneira, de 10 años, logró la hazaña tras superar a 136 competidores en La Falda, Córdoba. Siendo un orgullo platense, sus compañeros vivieron el emotivo momento en vivo desde el aula.

Lo que comenzó como un hobbie en un taller de matemáticas, llevó a Aron a convertirse en campeón. “Me inscribí porque aprendes cosas que en el aula no, pero lo que más me interesaban eran los viajes”, comentó Aron, quien además confesó que en un momento le dejaron de gustar las matemáticas pero que “ahora ya recuperó ese amor”.

La Olimpíada Matemática Ñandú Argentina (OMÑA) es una competencia destinada a alumnos y alumnas de 5to y 6to año de Primaria y 1er año de secundaria. Entre sus objetivos principales se encuentran el desarrollo de la capacidad de generar herramientas propias y la construcción de soluciones creativas a partir de situaciones problemáticas que les son planteadas a los alumnos.

“Todo comienza con la inscripción a un taller, en donde los chicos no están obligados a participar de la competencia”, explicó Silvina Quetti directora de la Escuela Primaria Dr. René G Favaloro. Y agregó: “Más allá que la escuela, tenga una mirada de ver la matemática como proyecto educativo, lo que buscamos es incentivar a quienes tengan ganas de aprender un poquito más”.

En ese contexto, quienes deciden continuar deben superar varios niveles: escolar, interescolar, zonal y regional, para finalmente llegar al nacional.

“En cada etapa hay que desarrollar habilidades y ellos van buscando el camino a seguir. Lo lindo de esta clase de matemática francesa de Broitman es que un mismo problema puede tener cuatro formas diferentes para llegar al mismo resultado. Para eso contamos con un ex alumno olímpico, Joaquín Inama quien guía a los chicos”, explicó Quetti.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado

LE PUEDE INTERESAR

Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero

Aron, quien logró llegar hasta el nacional, participó del Nivel 1 junto con su compañero Nicolás Ivorra González . A su vez, representando a la escuela también estuvieron Hannah Steimberg del segundo nivel e Iván Martín del Río para el tercero.

DOS DÍAS DE PRUEBAS

“Las pruebas se dieron en dos días y fueron de dos horas y media cada una. Te daban tres problemas, uno era para hacer cuentas, el otro de geometría y los de combinatoria. De ahí, seleccionaban a los 3 mejores y teníamos que dar un coloquio para explicar cómo los resolvimos”, indicó el campeón, quien además sumó que sintió “alegría pero un poquito de vergüenza”.

“Todos le decían que ya había ganado pero yo intentaba bajar esa ansiedad por miedo a la frustración. Pero cuando dieron el resultado me explotó el corazón de amor. Yo no sé si va a amar las matemáticas toda su vida pero es una herramienta que le va a servir mucho”, remarcó Paola Massera, mamá de Aron.

“Más allá del resultado final, es un orgullo para la Región. Asimismo, los otros alumnos que llegaron también tienen que estar contentos. Teníamos campeones de otros niveles pero no del 1. Así que es el primero”, cerró Quetti.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

La interna llegó a las paredes

El Barba está listo para superar una nueva marca
Últimas noticias de La Ciudad

La morosidad en consorcios platenses alcanza hasta el 22%

Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado

Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero

Conciliación obligatoria en Acerías Berisso
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
Policiales
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse
Grave incidente en una pensión con dos heridos
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla