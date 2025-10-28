Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500
VIDEO. "La Toretto" estuvo en los Tribunales platenses en una audiencia clave camino al juicio
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
"Bomba de frío" en La Plata: la térmica bajó a 3ºC y se espera un martes nublado
Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
VIDEO.- El drama del club de La Plata que sufrió más de veinte robos en lo que va del año
Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Qué pasará con Leandro García Gómez, el secuestrador de Lourdes Fernández
Alejandra Maglietti volvió a Bendita TV y se emocionó al presentar a su bebe Manuel
Quirno asume como nuevo canciller aunque Milei demora la redefinición del Gabinete
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo disco, el video de la noticia
Se define hoy el Súper Cartonazo por $6 millones, línea de $300 mil y chance de un auto 0KM o $20 millones
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sin dudas, era lo más esperado luego de sus shows en Vélez y River. Así, Chano, Bambi, Diego y Sebastián están de regreso y traen invitados de lujo.
Así, de acuerdo con su estilo, Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo álbum con un video en medio de una sesión de terapia.
Los últimos shows de Tan Biónica fueron en 2023 como parte de la gira "La Última Noche Mágica" en la que llenaron estadios como el River Plate y Vélez Sarsfield.
Tras su regreso en Lollapalooza Argentina 2023, la banda realizó presentaciones en 10 Movistar Arena y en otras ciudades de Latinoamérica.
Asimismo, sus shows de 2024 incluyeron presentaciones en Madrid y Barcelona.
Ahora es el turno de volver a las plataformas musicales con nuevo trabajo. Chano, Bambi, Diego y Sebastián están de regreso. Y lo anunciaron en un video junto a un actor que les hizo de terapeuta: Federico D'Elía.
LE PUEDE INTERESAR
Qué pasará con Leandro García Gómez, el secuestrador de Lourdes Fernández
Sobre el final del video, Chano Charpentier en el encargado de dar la noticia: "El 4 de noviembre, Tan Biónica vuelve a sacar un disco".
Finalmente, contiene además tres sorpresas, que son tres invitados especiales para esta ocasión: "El alma en el camino", "Tus cosas" junto a Airbag, "El problema del amor", "Mi vida" junto a Andrés Calamaro, "En mi mundo", "Mil días", "Santa María", "Boquitas pintadas" junto a Nicki Nicole y "La invención".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí