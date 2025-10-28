Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo disco, el video de la noticia

Sin dudas, era lo más esperado luego de sus shows en Vélez y River. Así, Chano, Bambi, Diego y Sebastián están de regreso y traen invitados de lujo.

Así, de acuerdo con su estilo, Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo álbum con un video en medio de una sesión de terapia.

Los últimos shows de Tan Biónica fueron en 2023 como parte de la gira "La Última Noche Mágica" en la que llenaron estadios como el River Plate y Vélez Sarsfield.

Tras su regreso en Lollapalooza Argentina 2023, la banda realizó presentaciones en 10 Movistar Arena y en otras ciudades de Latinoamérica.

Asimismo, sus shows de 2024 incluyeron presentaciones en Madrid y Barcelona.

Ahora es el turno de volver a las plataformas musicales con nuevo trabajo. Chano, Bambi, Diego y Sebastián están de regreso. Y lo anunciaron en un video junto a un actor que les hizo de terapeuta: Federico D'Elía.

Sobre el final del video, Chano Charpentier en el encargado de dar la noticia: "El 4 de noviembre, Tan Biónica vuelve a sacar un disco".

Finalmente, contiene además tres sorpresas, que son tres invitados especiales para esta ocasión: "El alma en el camino", "Tus cosas" junto a Airbag, "El problema del amor", "Mi vida" junto a Andrés Calamaro, "En mi mundo", "Mil días", "Santa María", "Boquitas pintadas" junto a Nicki Nicole y "La invención".