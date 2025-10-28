Lucas Pusineri se alejó de Atlético Tucumán

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
El entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, dejó su cargo ayer de comun acuerdo con la dirigencia del equipo del norte del país y se convierte en el noveno en hacerlo en este Torneo Clausura.
Luego de las últimas dos derrotas ante Instituto y San Lorenzo, el entrenador coqueteó con dejar el cargo a mediados de la semana pasada pero, en el inicio de esta previo al viaje a Buenos Aires para enfrentar a Independiente, se llegó a un acuerdo para su alejamiento.
Tras una gran primera etapa en 2022, el segundo ciclo de Pusineri en Atlético Tucumán no fue como se esperaba. Dirigió 28 partidos de los cuales ganó 10, empató 4 y perdió 14, representando una efectividad del 40 por ciento.
Sin embargo, a falta de tres fechas para el final de la fase regular, el equipo tucumano se encuentra en los puestos de clasificación para los playoffs.
El ex Independiente será reemplazado por el técnico de la Reserva, Hugo Colace, que dirigirá en Avellaneda el sábado.
Así, Pusineri se suma a la lista de 26 entrenadores que dejaron su cargo esta temporada en la élite del fútbol argentino. Los últimos habían sido Walter Ribonetto en Godoy Cruz; Cristian Fabbiani en Newell´s y Cristian González, en Platense.
