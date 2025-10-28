"La Toretto" está en los Tribunales platenses en una audiencia clave camino al juicio

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Felicitas Alvite está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, en abril de 2024
Escuchar esta nota
La audiencia clave contra Felicitas Alvite, más conocida como La Toretto, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand en abril de 2024, se reanudó hoy en los Tribunales de La Plata.
La nueva jornada, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, es ante la exigencia de la defensa de "igualdad de armas” a la hora de acceder a las pruebas de la instrucción.
Los jueces Silvia Hoerr, Claudio Bernard y Analía Inés Carrillo les otorgaron 15 días para que puedan superar esa situación y reencausar el proceso.
La primera parte de la audiencia se llevó a cabo el 13 de octubre donde hubo discusiones y hasta llanto por parte de la acusada cuando se abrazó con su amiga Valentina Velázquez, quien también va a juicio por correr picadas.
Luego de una jornada intensa, se dispuso un cuarto intermedio para que las partes acoten la lista de testigos que presentarán en el juicio, debido a que, por ejemplo, la defensa incorporó a 100 personas.
Será hoy entonces que, junto a la fiscalía y los abogados del particular damnificado, definan sus teorías del caso y en qué basarán los fundamentos de cada postura.
Después los magistrados tendrán que emitir resolución sobre las fechas y el tiempo de duración del juicio, que se prevé se hará en 2026.
