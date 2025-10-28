Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |UNA JORNADA CON MUCHA ACTIVIDAD EN LOS TRIBUNALES DE 8 ENTRE 56 Y 57

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

En la mañana de hoy, en el fuero penal local, esperan a Felicitas Alvite para definir detalles del debate por el embiste mortal. También a Diego García y a Gerardo Ponce, quienes están acusados de abuso y tienen juicio

28 de Octubre de 2025 | 03:16
Edición impresa

Una convulsionada mañana se espera hoy en el edificio de los tribunales penales de nuestra ciudad, ya que coinciden tres casos de alto impacto mediático. Se trata de la causa que tiene como una de las imputadas a la influencer Felicitas Alvite, acusada por un trágico embiste ocurrido el 12 de abril de 2024 en la esquina de 13 y 532; la que llevó al banquillo al futbolista Diego Gonzalo “El Demonio” García Cardozo, por un presunto abuso sexual en 2021 durante una fiesta en el barrio El Rodeo de nuestra ciudad y la que señaló al profesor de básquet Gerardo Tomás Ponce por una serie de aberrantes ataques en un conocido club de Barrio Norte hace dos décadas.

Los tres estarán presentes en la sede de 8 entre 56 y 57, a primera hora, para hacer frente a los distintos estadios que atraviesan sus expedientes.

Felicitas Alvite, la influencer acusada por un embiste mortal / Web

Como se sabe, “La Toretto” acudirá a una nueva cita de audiencia preliminar al debate, al igual que su amiga Valentina Velázquez, ya que el anterior encuentro se debió suspender por el reclamo de su defensa, que exigió “igualdad de armas” a la hora de acceder a las pruebas de la instrucción.

Los abogados que representan a Alvite dijeron tener sospechas serias de un posible ocultamiento de declaraciones, entre otros elementos sustanciales, que ellos debían conocer para merituar si los incorporaban o no para hacer valer sus derechos.

Por eso los jueces Silvia Hoerr, Claudio Bernard y Analía Inés Carrillo, del Tribunal II, les otorgaron 15 días para que puedan superar esa situación y reencausar el proceso.

LE PUEDE INTERESAR

Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial

LE PUEDE INTERESAR

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Será hoy entonces que, junto a la fiscalía y los abogados del particular damnificado, definan sus teorías del caso y en qué basarán los fundamentos de cada postura.

Después los magistrados tendrán que emitir resolución sobre las fechas y el tiempo de duración del juicio, que se prevé se hará en 2026.

Diego García, el jugador de Peñarol con una grave denuncia / Web

En el caso de Diego Gonzalo “El Demonio” García Cardozo, actual futbolista de Peñarol de Montevideo y con pasado en Estudiantes de La Plata, enfrenta desde esta jornada -y hasta el 31- un juicio oral, que lo tiene imputado como presunto autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

El hecho cuya responsabilidad se le endilga ocurrió en 2021 en una casaquinta del barrio El Rodeo, donde varios jugadores compartieron una jornada con un grupo de mujeres.

Según la víctima, García Cardozo, que por aquel entonces militaba para el club albirrojo, la llevó al baño, la golpeó y la sometió en contra de su voluntad.

Será el Tribunal Oral en lo Criminal V el encargado de conducir el proceso, que tendrá en el bloque acusador al fiscal de instancia, Jorge Paolini, y al letrado Marcelo Peña como representante legal de la víctima. En tanto, Diego Hernán Bandín ejercerá el rol de abogado defensor.

Gerardo Ponce, ex profesor de básquet imputado por abuso / Web

Por último, Gerardo Tomás Ponce, el ex profesor de básquet sospechado de haber abusado sexualmente a dos menores que estaban bajo su cuidado en el Club Juventud, entre 2005 y 2010, también deberá acudir al recinto judicial para dar comienzo al debate, que conducirá el Tribunal I, con la integración de Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Emir Caputo Tártara.

La acusación estará a cargo del fiscal Jorge Paolini, acompañado por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, por un lado, y Javier Fernández por el otro. La defensa está a cargo del letrado Gastón Nicocia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

La interna llegó a las paredes

El Barba está listo para superar una nueva marca
Últimas noticias de Policiales

Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Grave incidente en una pensión con dos heridos

Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas
La Ciudad
La morosidad en consorcios platenses alcanza hasta el 22%
La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Conciliación obligatoria en Acerías Berisso
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla