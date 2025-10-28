Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

Una convulsionada mañana se espera hoy en el edificio de los tribunales penales de nuestra ciudad, ya que coinciden tres casos de alto impacto mediático. Se trata de la causa que tiene como una de las imputadas a la influencer Felicitas Alvite, acusada por un trágico embiste ocurrido el 12 de abril de 2024 en la esquina de 13 y 532; la que llevó al banquillo al futbolista Diego Gonzalo “El Demonio” García Cardozo, por un presunto abuso sexual en 2021 durante una fiesta en el barrio El Rodeo de nuestra ciudad y la que señaló al profesor de básquet Gerardo Tomás Ponce por una serie de aberrantes ataques en un conocido club de Barrio Norte hace dos décadas.

Los tres estarán presentes en la sede de 8 entre 56 y 57, a primera hora, para hacer frente a los distintos estadios que atraviesan sus expedientes.

Felicitas Alvite, la influencer acusada por un embiste mortal / Web

Como se sabe, “La Toretto” acudirá a una nueva cita de audiencia preliminar al debate, al igual que su amiga Valentina Velázquez, ya que el anterior encuentro se debió suspender por el reclamo de su defensa, que exigió “igualdad de armas” a la hora de acceder a las pruebas de la instrucción.

Los abogados que representan a Alvite dijeron tener sospechas serias de un posible ocultamiento de declaraciones, entre otros elementos sustanciales, que ellos debían conocer para merituar si los incorporaban o no para hacer valer sus derechos.

Por eso los jueces Silvia Hoerr, Claudio Bernard y Analía Inés Carrillo, del Tribunal II, les otorgaron 15 días para que puedan superar esa situación y reencausar el proceso.

Será hoy entonces que, junto a la fiscalía y los abogados del particular damnificado, definan sus teorías del caso y en qué basarán los fundamentos de cada postura.

Después los magistrados tendrán que emitir resolución sobre las fechas y el tiempo de duración del juicio, que se prevé se hará en 2026.

Diego García, el jugador de Peñarol con una grave denuncia / Web

En el caso de Diego Gonzalo “El Demonio” García Cardozo, actual futbolista de Peñarol de Montevideo y con pasado en Estudiantes de La Plata, enfrenta desde esta jornada -y hasta el 31- un juicio oral, que lo tiene imputado como presunto autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

El hecho cuya responsabilidad se le endilga ocurrió en 2021 en una casaquinta del barrio El Rodeo, donde varios jugadores compartieron una jornada con un grupo de mujeres.

Según la víctima, García Cardozo, que por aquel entonces militaba para el club albirrojo, la llevó al baño, la golpeó y la sometió en contra de su voluntad.

Será el Tribunal Oral en lo Criminal V el encargado de conducir el proceso, que tendrá en el bloque acusador al fiscal de instancia, Jorge Paolini, y al letrado Marcelo Peña como representante legal de la víctima. En tanto, Diego Hernán Bandín ejercerá el rol de abogado defensor.

Gerardo Ponce, ex profesor de básquet imputado por abuso / Web

Por último, Gerardo Tomás Ponce, el ex profesor de básquet sospechado de haber abusado sexualmente a dos menores que estaban bajo su cuidado en el Club Juventud, entre 2005 y 2010, también deberá acudir al recinto judicial para dar comienzo al debate, que conducirá el Tribunal I, con la integración de Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Emir Caputo Tártara.

La acusación estará a cargo del fiscal Jorge Paolini, acompañado por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, por un lado, y Javier Fernández por el otro. La defensa está a cargo del letrado Gastón Nicocia.