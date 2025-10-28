Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |DESDE ADAPTADORES HASTA EL PIJAMA, SITUACIONES QUE NO DISCRIMINAN GÉNERO NI EDAD

Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan

28 de Octubre de 2025 | 03:30
Antes de cada viaje, todos enfrentan el mismo dilema: ¿qué llevar? Algunos preparan listas con días de anticipación, otros abren y cierran la valija varias veces sin decidirse, y no faltan quienes eligen la ropa quince minutos antes de salir rumbo al aeropuerto o la terminal.

Sea cual sea el método, hay algo que se repite: los olvidos. En la mayoría de los casos, se trata de objetos de uso cotidiano que se dejan para último momento y terminan quedando sobre la mesa o en el baño.

EL RANKING DE LOS OLVIDOS

Según un informe sobre el perfil del viajero argentino realizado por la plataforma de reservas Booking.com, los siguientes son los elementos que más suelen olvidarse:

- Adaptadores de electricidad (29%): lideran el ranking. Cuando llega la hora de cargar el celular o la notebook, aparece el clásico “me olvidé el adaptador”. Las mujeres son las que más se lo olvidan (33%), frente a un 25% de hombres. Los mayores de 65 años encabezan el grupo más olvidadizo (49%), y los bonaerenses figuran entre los que más lo pierden de vista (37%).

- Pijamas (21%): muchas veces terminan reemplazándose con lo que sobra en la valija: una remera, un short o, directamente, ropa interior. El olvido es más frecuente entre mujeres (24%) que entre hombres (17%), y se da sobre todo entre los viajeros de 55 a 64 años.

- Medicamentos (19%): un descuido que puede complicar el viaje. En este caso, los hombres (20%) superan a las mujeres (18%) en olvidos. Los jóvenes de 25 a 34 años son quienes más lo padecen, y el estudio señala a los viajeros del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) como los más propensos a dejar los remedios fuera de la valija.

- Cepillo de dientes (17%): un clásico. Los hombres (18%) lo olvidan más que las mujeres (16%), y los más jóvenes —entre 18 y 24 años— lideran la lista por franja etaria.

- Cepillo o peine (16,5%): también encabezan los olvidos masculinos (19% frente a 14% de mujeres). Curiosamente, los viajeros patagónicos (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén) son los más propensos a dejarlos en casa.

- Ojotas (13%): imprescindibles si el destino es de playa o para moverse en el alojamiento. Hombres y mujeres empatan (13%), pero los mayores de 65 años son quienes más las olvidan.

- Cargador (14%): en tiempos de hiperconectividad, olvidarlo puede significar un verdadero problema. Los hombres y la franja de 55 a 64 años lideran este descuido, que suele resolverse comprando un repuesto en destino.

- Desodorante (10%): uno de cada diez argentinos se olvida este básico del neceser. El olvido es más frecuente en hombres y en el grupo más joven (18 a 24 años).

- Ropa interior (8%): otro clásico del último momento. Según el estudio, los hombres y especialmente los jóvenes de 25 a 34 años son los que más la olvidan, lo que obliga a improvisar con lavados rápidos en el hotel.

 

