Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |La interna puede esperar...

El triunfo postergó los cambios en el gabinete

El triunfo postergó los cambios en el gabinete

Santiago Caputo ¿desembarcará en el Gabinete de Milei?/na

28 de Octubre de 2025 | 02:19
Edición impresa

Cuando todos esperaban que ayer el presidente Javier Milei anunciara el nuevo Gabinete -como lo anticipó-, el categórico triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo postergó la decisión hasta diciembre.

“El gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso”, dijo ayer el primer mandatario en un reportaje televisivo. Lo que significa postergar el anuncio para después del 10 de diciembre.

El único cambio confirmado, es la asunción - hoy a la tarde- del actual viceministro de Economía, Pablo Quirno, como nuevo Canciller en lugar del renunciado Gerardo Werthein.

Y hasta ahora Milei solo confirmó que se limitará a los cambios obligados ante las salidas de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), que asumirán en el Senado y en Diputados, respectivamente a partir del 10 de diciembre.

“Seguridad ya lo tengo resuelto, y Defensa lo tengo que ver con Luis Petri”, dijo Milei en su entrevista matinal con América 24. Según fuentes oficiales, la posibilidad de que la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ocupe el lugar de Bullrich a la cabeza del ministerio, se convirtió en una realidad concreta.

El otro cambio que parecía obligado, el del ministro de Justicia, también quedó congelado. Mariano Cúneo Libarona pasó de dejar trascender que ya había presentado su renuncia por cuestiones personales y de salud, la semana pasada, a ahora condicionarla : “Veremos”, dijo el ministro al ser consultado sobre su posible salida. El intendente de Mar del Plata y referente del PRO, Guillermo Montenegro, había sido mencionado como posible ministro de Justicia y Seguridad, en caso de una fusión de las áreas. Pero en su entorno revelaron que en diciembre asumirá su cargo de senador provincial, electo el 7 de septiembre pasado.

LE PUEDE INTERESAR

Los errores en “terceras fuerzas” que facilitaron la polarización

LE PUEDE INTERESAR

La interna llegó a las paredes

Como en el fútbol, si “equipo que gana no se toca” es ahora un interrogante hasta qué punto el Presidente reacomodará su conjunto de colaboradores: ya no queda del todo claro si Santiago Caputo desembarcará con un cargo formal en el gabinete en medio de los rumores que lo mencionaban como posible sucesor de Guillermo Francos.

Lo cierto es que si bien el clima de pesimismo que imperaba antes de la votación del domingo se justificaba en problemas de gestión y en la necesidad de “oxigenar” el gabinete, el triunfo de ayer corrió del eje a los colaboradores del mandatario y se centró ahora sobre el Congreso y los gobernadores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Delirio en Francia: la Primera Dama vs. los que la acusan de ser un hombre: un juicio de locos

El Barba está listo para superar una nueva marca

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Últimas noticias de Política y Economía

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

Sin diálogo con gobernadores del kirchnerismo

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

El Gobierno de Trump sacó a relucir su apoyo
Espectáculos
García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez
Los Fort se enojaron con Virginia Gallardo por una foto usada en campaña: “Fue un uso de imagen”
Virginia Gallardo tras su victoria: “Me expuse a la votación toda mi vida, en los reinados en Corrientes y la tv”
Jorge Rial aclaró su vínculo con Luis Ventura: “Tratan de ver cómo nos ganan y no pueden"
Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata
Policiales
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse
Grave incidente en una pensión con dos heridos
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla