“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”

Luego de la derrota ante Boca en condición de local, el entrenador de Barracas Central Rubén Darío Insúa, tuvo una peculiar declaración ante las reiteradas consultas sobre su parecer de los arbitrajes. En ese sentido expresó: “Ya que no me preguntó nadie: el árbitro dirigió bien y perdimos porque el rival aprovechó sus momentos”.

Cabe recordar, que hace unas fechas cuando le tocó visitar a Estudiantes en UNO, el Gallego evitó hablar del polémico trabajo de Nazareno Arasa.

Por otro lado, con relación al partido de ayer por la tarde, destacó el gran desempeño de Boca: “Hay que más mérito del rival que carencias propias”. Siguiendo esta línea, también elogió el buen ingreso del Changuito Zeballos: “Es un jugador desequilibrante en los duelos individuales. Entró fresco y nosotros pagamos un alto costo al desgaste que habíamos tenido”.

Ahora Barracas tiene por delante Argentinos Juniors, Unión y Huracán, para asegurar su lugar en los playoff y en una copa internacional.