Actividades: charla, caminata, paseo para adultos mayores, desfile de mascotas, bochas y fiesta

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados
“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones
Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio
Una auxiliar denunciada por alentar a su hija a golpear a la compañera
Acerías Berisso: aún en conciliación obligatoria, permanece cerrada
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El 7 de noviembre, a las 14.30, la especialista Silvia González Ayala (doctora en medicina, docente) brindará una charla en la sede del PAMI (7, 35 y 36), en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antibióticos, con el objeto de educar sobre la importancia del uso responsable. La charla es abierta a toda la comunidad.
El sábado 1 de noviembre, desde las 10, se realizará en la Biblioteca Popular “La Chicharra” (18 esquina 71) una caminata “al modelo de un acordeón”. Con la conducción de Manuel Negrín y Gabriela Pesclevi, la actividad promete un recorrido de siete cuadras por el barrio Meridiano V donde “haremos foco en acordeones encontrados en el espacio. Pasaremos por diez postas”, advirtieron desde la organización. Para participar, llenar el formulario: https://forms.gle/JAG4Xi5RWC86f1J96 .
En el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157), el grupo “Raices” de adultos mayores invita a participar, el sábado 15 de noviembre, de un paseo a Buenos Aires, al barrio Chino y al Jardín Japonés. La salida es a las 9.30 desde el club. Costo del pasaje $25.000. Contacto: 221 566 8424.
La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, el próximo domingo 2 de noviembre a las 15 en la Plaza Azcuénaga, situada en 19 y 44. Con entrada libre y gratuita.
El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.
Alertan por la venta de terrenos en una zona protegida cerca del Arroyo Maldonado
Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves
El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una fiesta, el 8 de noviembre, a las 20, en su sede de Centenario y 48. Entradas en el club opor WhatsApp a través del 221 6815229.
