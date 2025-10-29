Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Alertan por la venta de terrenos en una zona protegida cerca del Arroyo Maldonado

Alertan por la venta de terrenos en una zona protegida cerca del Arroyo Maldonado
29 de Octubre de 2025 | 20:02

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Berisso, a través de la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, alertó en las últimas horas sobre la venta ilegal de lotes en un sector cercano al barrio Santa Cruz, específicamente en el área comprendida entre las calles 149 y 150, y de 19 a 21.

Según informó el Municipio, las operaciones se estarían realizando por medio de corredores inmobiliarios y redes sociales, pese a que se trata de una zona no apta para la construcción.

Desde la comuna aclararon que el sector presenta un alto déficit de infraestructura y se encuentra catalogado como área de recuperación (RC2) según la normativa vigente de uso del suelo. Esto implica restricciones que impiden cualquier tipo de edificación, ya que el lugar no cuenta con accesos ni servicios básicos como energía eléctrica o agua potable.

Ante esta situación, el Municipio recomendó a los vecinos no avanzar con operaciones de compra o venta en ese sector y recordó que los interesados pueden consultar o recibir asesoramiento técnico-jurídico gratuito en la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat.

La oficina funciona de lunes a viernes de 8:30 a 14:00, en el primer piso del edificio de Avenida Montevideo y calle 8. También se puede contactar por WhatsApp al (221) 418-9670.

IPS cuándo cobro: mañana arranca el pago de haberes a jubilados bonaerenses

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

