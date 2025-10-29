Alertan por la venta de terrenos en una zona protegida cerca del Arroyo Maldonado

La Municipalidad de Berisso, a través de la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, alertó en las últimas horas sobre la venta ilegal de lotes en un sector cercano al barrio Santa Cruz, específicamente en el área comprendida entre las calles 149 y 150, y de 19 a 21.

Según informó el Municipio, las operaciones se estarían realizando por medio de corredores inmobiliarios y redes sociales, pese a que se trata de una zona no apta para la construcción.

Desde la comuna aclararon que el sector presenta un alto déficit de infraestructura y se encuentra catalogado como área de recuperación (RC2) según la normativa vigente de uso del suelo. Esto implica restricciones que impiden cualquier tipo de edificación, ya que el lugar no cuenta con accesos ni servicios básicos como energía eléctrica o agua potable.

Ante esta situación, el Municipio recomendó a los vecinos no avanzar con operaciones de compra o venta en ese sector y recordó que los interesados pueden consultar o recibir asesoramiento técnico-jurídico gratuito en la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat.

La oficina funciona de lunes a viernes de 8:30 a 14:00, en el primer piso del edificio de Avenida Montevideo y calle 8. También se puede contactar por WhatsApp al (221) 418-9670.