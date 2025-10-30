Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli

Durante la madrugada de ayer una mujer de 62 años fue blanco de un dramático asalto en el interior de su vivienda ubicada en calle 20 entre 68 y 69, a pocas cuadras de Parque Castelli; mientras que su vecina de 90 años estuvo cerca de ser víctima de los mismos delincuentes. Según fuentes policiales, todo ocurrió alrededor de las 3, cuando las vecinas estaban solas y descansando en sus respectivos hogares.

De acuerdo con los investigadores, los delincuentes forzaron primero la entrada a la casa de la mujer de 62 años. La víctima escuchó ruidos que inicialmente creyó causados por el viento golpeando la puerta del fondo, pero rápidamente se percató de que alguien caminaba sobre el techo de la vivienda y que varias personas descendían por la escalera del patio. Minutos después, se produjo la explosión del vidrio de la puerta trasera, lo que permitió el ingreso de cinco hombres encapuchados, vestidos con ropa oscura y usando guantes. Uno de ellos portaba un arma de fuego, lo que le generó más pánico a la damnificada.

Los delincuentes amenazaron a la mujer, exigiéndole dinero de manera insistente. Según confirmaron las fuentes, la llevaron a su habitación y le ataron las manos con un cordón tomado de unos almohadones. La víctima entregó aproximadamente 3.000 dólares y 600.000 pesos, todo el efectivo que poseía en ese momento. Los ladrones, sin embargo, continuaron buscando dinero y rompieron el tapa rollo de la ventana del dormitorio que da a la calle, sin encontrar más de lo que pretendían.

Tras asegurarse de que no había más dinero en la vivienda, los asaltantes obligaron a la mujer a abrigarse y la llevaron al patio, mientras cuatro de ellos se dirigieron al domicilio contiguo, donde vive una vecina de 90 años. Al intentar ingresar, los delincuentes hicieron tanto ruido que la jubilada comenzó a gritar. Un vecino alertado por los gritos activó la alarma vecinal, lo que obligó a los asaltantes a comunicarse por handy con un cómplice que los esperaba fuera del barrio y abandonar rápidamente la escena. La huida se concretó por la puerta principal de la casa de la mujer de 62 años.

SE FUGARON Y ESTÁN PRÓFUGOS

Fuentes policiales precisaron que los delincuentes permanecieron en el interior de la vivienda aproximadamente 20 minutos y que ninguno hablaba con acento extranjero. Además, remarcaron que la vivienda no contaba con alarma, ni cámaras de seguridad. Es por esto que la investigación sigue abierta y los responsables permanecen prófugos.

Lo cierto es que el hecho generó gran conmoción entre los vecinos de la zona de Parque Castelli, quienes destacaron la violencia y la planificación del ataque.

Voceros indicaron a este diario que la pesquisa continúa relevando información y solicitando la colaboración de los habitantes del barrio para dar con los sospechosos, mientras la mujer que fue víctima del ataque aún lidia con el impacto de este episodio que se suma a una serie de robos con características similares que se registran en diferentes barrios de La Plata, donde los delincuentes aprovechan la madrugada para sorprender a víctimas que se encuentran en sus hogares descansando.