Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves

VIDEO.- El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: así fue uno de los robos de la banda
VIDEO.- El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: así fue uno de los robos de la banda
Argentina dispuso alerta máxima en la frontera con Brasil tras el infierno de 132 muertos en Río
VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: asciende a 132 los muertos tras las redadas en favelas contra grupos narcos
Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata por accidente
Alerta en La Plata: aseguran que funcionan más de 100 jardines de infantes "truchos"
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
VIDEO. Revuelo en una escuela de la Región: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Oficializan el nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
Hay fecha para el sorteo de vacantes en los colegios de la UNLP
"Fue atacada": More Rial tuvo una noche de terror en la cárcel y su abogado reclamó "falta de atención médica"
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
VIDEO. El crimen de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: cuándo se estrena la serie
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
VIDEO. La historia de Francisco, el bandoneonista santafesino que le pone melodía a los platenses
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
Aseguran que si el Gobierno lo convoca Kicillof aceptaría reunirse con Milei
Bebote Álvarez en pleno centro de La Plata: ¿de la tribuna a la política?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Voto a voto en La Plata: qué dijo Ramos Padilla en el comienzo del escrutinio definitivo que define bancas en los congresos
La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles
VIDEO. Avanza el escrutinio definitivo que puede ser clave en Buenos Aires y otras siete provincias
Wanda Nara juega al "desconfío" y se cansó de Maxi López en MasterChef Celebrity
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un corte de luz programado podría dejar sin luz a los vecinos de un barrio de La Plata, informaron desde Edelap. Las tareas serán a lo largo de este jueves 30 de octubre.
Hoy, miércoles 29, los operarios de la empresa de electricidad trabajaron en la zona de 14 y 65 en la franja horaria de 9 a 17 hs. Este jueves, lo harán de 8 a 16 en un sector de Los Hornos y de La Plata.
- De 8 a 16 hs: de 88 a 90 y de 140 a 143
- De 9 a 15 hs: de 44 a 45 y de 2 a 3
- De 9 a 14 hs: de 55 a 58 y de 10 a 12
Según informó la empresa, las tareas podrían implicar cortes de luz para los vecinos. Las obras podrían ser reprogramadas por condiciones climáticas no favorables.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí