Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves

Un corte de luz programado podría dejar sin luz a los vecinos de un barrio de La Plata, informaron desde Edelap. Las tareas serán a lo largo de este jueves 30 de octubre.

Hoy, miércoles 29, los operarios de la empresa de electricidad trabajaron en la zona de 14 y 65 en la franja horaria de 9 a 17 hs. Este jueves, lo harán de 8 a 16 en un sector de Los Hornos y de La Plata.

Cortes programados

- De 8 a 16 hs: de 88 a 90 y de 140 a 143

- De 9 a 15 hs: de 44 a 45 y de 2 a 3

- De 9 a 14 hs: de 55 a 58 y de 10 a 12

Según informó la empresa, las tareas podrían implicar cortes de luz para los vecinos. Las obras podrían ser reprogramadas por condiciones climáticas no favorables.