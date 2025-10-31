Nelson Castro habló por primera vez de su sexualidad: "Lo diría"

El periodista y neurólogo Nelson Castro —quien cum­plió 70 años el pasado 5 de abril— habló por primera vez sobre su sexualidad en una entrevista en la que repasó aspectos poco conocidos de su vida personal.

Contó que en la década del ’80 estuvo en Estados Unidos realizando una beca médica, y allí conoció “un flechazo a primera vista” con una médica; ambos tenían planes de casarse y formar una familia. Sin embargo, ella falleció de COVID-19 y no pudo concretarse ese proyecto.

Aclaró que, en el pasado, durante los años ‘90 y en algún momento del kirchnerismo, hubo quienes lo acusaron de homosexual en un intento de dañarlo políticamente. Él contestó: “Si lo hubiera sido, lo hubiera dicho sin problemas”.

Dijo que es muy “familiero”, que le hubiera gustado tener varios hijos si las circunstancias lo hubieran permitido.

Estas declaraciones representan un paso de transparencia pública para un comunicador que hasta hoy había mantenido esos aspectos de su vida muy en privado. En un medio donde la exposición y los rumores son constantes, optó por afrontar el tema directamente.