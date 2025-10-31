La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó a la reconocida empresa argentina de comercio electrónico multinacional Mercado Libre como el nuevo naming sponsor de los torneos de la Liga Profesional en el 2026 y 2027.

En un gran evento realizado en el Predio Lionel Andrés Messi que el ente madre del fútbol argentino posee en el municipio bonaerense de Ezeiza, el presidente de AFA, Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia, y el director comercial y de marketing, Leandro Petersen, presentaron a Mercado Libre -representados por su presidente Juan Martín De La Serna y su vice Juan Lavista- como el nuevo naming sponsor de la Liga Profesional.

La llegada de la empresa multinacional de comercio electrónico impactará de lleno en las próximas dos temporadas de la élite del fútbol argentino ya que los torneos clausura y apertura llevarán el nombre ‘MercadoLibre’ delante.

En este evento, Tapia destacó que “continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero”.