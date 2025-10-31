Transporte, alquileres, tarifas y servicios: uno por uno, los aumentos de noviembre

El mes de noviembre comenzará con una serie de incrementos en servicios esenciales que afectarán el presupuesto de los hogares argentinos. Las subas alcanzarán al transporte público, los alquileres y las cuotas de medicina prepaga, en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, se ubicará por encima del 2,1% registrado en septiembre.

COLECTIVOS

Desde este sábado 1° de noviembre los usuarios del transporte público comenzarán a pagar los boletos de colectivos con un ajuste del 4,1% en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir del sábado los nuevos valores serán los siguientes:

* De 0 a 3 kilómetros: con tarjeta SUBE registrada $624,14 (sin SUBE registrada $992,38)

* De 3 a 6 km: $681,35 (sin SUBE registrada $1.083,35)

* De 6 a 12 km: $737,29 (sin SUBE registrada $1.172,79)

* De 12 a 27 km: $789,59 (sin SUBE registrada $1.255,45)

* Más de 27 kilómetros: $833,18 (sin SUBE registrada $1.324,76)

ALQUILERES

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 42,2% en noviembre, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde noviembre de 2024 una familia viene pagando $600.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $853.200 para el período anual que va desde noviembre de 2025 hasta octubre del año que viene.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 6%. Es decir que un alquiler de $600.000 pasará a $636.000 para noviembre, diciembre y enero. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 8,5%. Un inmueble con contrato por $600.000 pasará a costar $551.000.

PREPAGAS

Las principales firmas de medicina prepaga definieron cuánto subirán sus cuotas a sus afiliados desde noviembre. De acuerdo con lo que informaron en los últimos días al Gobierno, las empresas aumentarán entre 2,1% y 2,8%, dependiendo del operador y el plan. Vale recordar que la inflación de septiembre ascendió a 2,1%.

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

Los incrementos previstos para noviembre se suman a los ajustes recientes en combustibles, tarifas de servicios públicos y alimentos, que ya impactaron en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones privadas, la inflación de octubre habría superado el 2,3%, mientras que noviembre podría ubicarse en torno al 2,5%, impulsada principalmente por la suba de tarifas reguladas y servicios esenciales.

Los especialistas advierten que la combinación de aumentos en transporte, salud y vivienda podría generar un efecto de arrastre sobre los precios de los próximos meses.

En ese marco, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal mientras avanza en el retiro gradual de subsidios y la revisión de los regímenes tarifarios, medidas que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores.