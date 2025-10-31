Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la primera tanda de números para jugar con El Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía

Transporte, alquileres, tarifas y servicios: uno por uno, los aumentos de noviembre

Transporte, alquileres, tarifas y servicios: uno por uno, los aumentos de noviembre

Demian Alday/El Día

31 de Octubre de 2025 | 16:54

Escuchar esta nota

El mes de noviembre comenzará con una serie de incrementos en servicios esenciales que afectarán el presupuesto de los hogares argentinos. Las subas alcanzarán al transporte público, los alquileres y las cuotas de medicina prepaga, en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, se ubicará por encima del 2,1% registrado en septiembre.

COLECTIVOS

Desde este sábado 1° de noviembre los usuarios del transporte público comenzarán a pagar los boletos de colectivos con un ajuste del 4,1% en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LE PUEDE INTERESAR

En Provincia y La Plata: actualizaron los cuadros tarifarios de luz y gas

LE PUEDE INTERESAR

En medio de la tensión del peronismo, Kicillof está reunido con los intendentes de su espacio

A partir del sábado los nuevos valores serán los siguientes:

* De 0 a 3 kilómetros: con tarjeta SUBE registrada $624,14 (sin SUBE registrada $992,38)
* De 3 a 6 km: $681,35 (sin SUBE registrada $1.083,35)
* De 6 a 12 km: $737,29 (sin SUBE registrada $1.172,79)
* De 12 a 27 km: $789,59 (sin SUBE registrada $1.255,45)
* Más de 27 kilómetros: $833,18 (sin SUBE registrada $1.324,76)

ALQUILERES

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 42,2% en noviembre, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde noviembre de 2024 una familia viene pagando $600.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $853.200 para el período anual que va desde noviembre de 2025 hasta octubre del año que viene.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 6%. Es decir que un alquiler de $600.000 pasará a $636.000 para noviembre, diciembre y enero. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 8,5%. Un inmueble con contrato por $600.000 pasará a costar $551.000.

PREPAGAS

Las principales firmas de medicina prepaga definieron cuánto subirán sus cuotas a sus afiliados desde noviembre. De acuerdo con lo que informaron en los últimos días al Gobierno, las empresas aumentarán entre 2,1% y 2,8%, dependiendo del operador y el plan. Vale recordar que la inflación de septiembre ascendió a 2,1%.

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

Los incrementos previstos para noviembre se suman a los ajustes recientes en combustibles, tarifas de servicios públicos y alimentos, que ya impactaron en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones privadas, la inflación de octubre habría superado el 2,3%, mientras que noviembre podría ubicarse en torno al 2,5%, impulsada principalmente por la suba de tarifas reguladas y servicios esenciales.

Los especialistas advierten que la combinación de aumentos en transporte, salud y vivienda podría generar un efecto de arrastre sobre los precios de los próximos meses.

En ese marco, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal mientras avanza en el retiro gradual de subsidios y la revisión de los regímenes tarifarios, medidas que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

VIDEO. La Plata se viste de terror: disfraces, fiestas y todo listo para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"

De quinteros a verduleros: bolivianos al mando del rubro que explotó en La Plata

Amplia agenda platense para celebrar Halloween

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!
Últimas noticias de Política y Economía

En Provincia y La Plata: actualizaron los cuadros tarifarios de luz y gas

En medio de la tensión del peronismo, Kicillof está reunido con los intendentes de su espacio

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

El Gobierno le pagará al FMI 822 millones de dólares
Policiales
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en La Plata
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: el conductor de la Ranger reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Plata
Deportes
Galperín llega al fútbol argentino: anunciaron oficialmente el acuerdo con AFA
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Espectáculos
Nelson Castro habló por primera vez de su sexualidad: "Lo diría"
Quién es Meri Deal, el nuevo amor de Franco Colapinto
"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
La abogada platense Elba Marcovecchio contó todo sobre el conflicto legal que Radio Mitre mantiene con los herederos de Jorge Lanata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla