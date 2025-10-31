República de los Niños: los precios que podrían costar el tren, el barquito y el estacionamiento

31 de Octubre de 2025 | 17:47

La comuna de La Plata aprobó una nueva disposición que fija los montos para el acceso peatonal, el estacionamiento y dos de las principales atracciones del paseo ubicado en Gonnet, la República de los Niños.

Valores establecidos

Según la Ordenanza Impositiva 2026 (artículo 42°, título XXII, “Tasa por servicios varios”), los montos incluidos son:

Acceso peatonal al predio: $2.000 por persona.

Estacionamiento: $10.000 por vehículo.

Acceso al tren del paseo: $5.000 por persona.

Barco en el lago: $5.000 por persona.

