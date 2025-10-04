Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Plaza Moreno, escenario de una nueva edición de Sabores Bonaerenses

Plaza Moreno, escenario de una nueva edición de Sabores Bonaerenses
4 de Octubre de 2025 | 19:20

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, participaron este sábado en Plaza Moreno de la octava edición de Sabores Bonaerenses, la feria gastronómica más importante de la provincia, que promueve la actividad del sector y acerca alimentos de calidad a precios accesibles.

“Estos encuentros son muy valiosos porque fomentan el trabajo local, el disfrute del espacio público y el intercambio entre productores y vecinos”, destacó Alak, acompañado por la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad, Mercedes La Gioiosa.

Por su parte, Rodríguez subrayó: “Creo que lo más interesante de Sabores Bonaerenses es justamente eso: que en un mismo lugar se encuentran producciones y productores de la provincia con una enorme diversidad y una riqueza inmensa, que hoy la están mostrando acá, en La Plata”.


Con entrada libre y gratuita, el evento reunió a más de 170 productoras y productores de toda la provincia, entre ellos 60 platenses, que ofrecieron una amplia variedad de alimentos regionales como alfajores, panificados, dulces, conservas, chocolates, frutos secos, chacinados, mieles, lácteos, cerveza artesanal, vinos, vermouth, gin y licores.

Además, el intendente y el ministro entregaron certificados de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAA) a productoras y productores en reconocimiento a su trabajo y trayectoria.

Asimismo, durante toda la jornada miles de vecinos y vecinas disfrutaron de comidas, arte y cocina en vivo, con la participación de chefs y proyectos locales que compartieron sus recetas y sabores, y hubo un cierre musical con A ver qué pasa, Dos Ríos y Denis y Las Perlas.

