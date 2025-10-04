Algunas zonas de La Plata estuvieron con cortes de luz: qué pasó

Durante la tarde de este sábado, vecinos de Tolosa, barrio Norte, Plaza Azcuénaga y Parque Saavedra se vieron sorprendidos por un corte de electricidad no anunciado que interrumpió el suministro en varios hogares.

Muchos semáforos, por ejemplo en las avenidas 32 y 13, no funcionaban, por lo que el tránsito presentó dificultades.

Desde Edelap, indicaron que las zonas mencionadas "se vieron afectadas por una baja de frecuencia en el Sistema Argentino de Interconexión, ajeno a nuestra operación, activándose los automatismos del sistema por protocolo, con una duración de no más de una hora Las zonas mencionadas ya cuentan con el suministro normalizado".