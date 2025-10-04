Rezo por vos: Daniela Celis se sumó a la peregrinación a Luján para pedir por Thiago Medina

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
Este sábado, Daniela Celis fue una de las miles de personas que participaron en la 51° edición de la Peregrinación Juvenil a Luján y compartió una foto desde su cuenta de Instagram.
La publicación de la ex Gran Hermano generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto de Daniela al sumarse a esta tradicional caminata religiosa.
Su participación fue vista por muchos como una muestra de espiritualidad y devoción a la Virgen de Luján, especialmente en un momento sensible marcado por la delicada situación de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas.
En medio de la recuperación de Thiago Medina, Daniela Celis se sumó a la peregrinación a Luján
Mientras tanto, del otro lado, Thiago continúa su recuperación tras haber pasado tres semanas en estado crítico. Su familia confirmó que está consciente y emocionalmente movilizado. Según relató su padre, Julio Medina, el joven al despertar pidió ver a sus hijas, Aimé y Laira.
Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la peregrinación volvió a reunir a miles de fieles en un recorrido de 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica de Luján. Como cada año, la Imagen Peregrina acompañó a los caminantes durante toda la jornada, con puestos de asistencia sanitaria y voluntarios ofreciendo apoyo gratuito a lo largo del trayecto.
