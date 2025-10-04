Música, teatro y cine: la agenda de este finde en La Plata

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado
Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?
Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores
Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota
Rezo por vos: Daniela Celis se sumó a la peregrinación a Luján para pedir por Thiago
La fe de El Barba: el DT Pincha participó de la caminata a Luján
Algunas zonas de La Plata estuvieron con cortes de luz: qué pasó
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"
VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó
Los Tilos se impuso ante San Luis y festejó en otra edición del clásico del rugby en La Plata
Chau veranito: tras la lluvia, anticipan una "bomba de frío" que barrerá el calor
Plaza Moreno, escenario de una nueva edición de Sabores Bonaerenses
Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship
Mauricio Macri calificó como “positiva” su reunión con Javier Milei y pidió reformas estructurales
VIDEO.- La bronca de Colapinto, que espera sanciones: "Estoy caliente, me molestaron mucho"
"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
“Apenas toma agua”: la huelga de hambre de Morena Rial en la cárcel de Magdalena
"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia
¿Llega la paz? Entre las advertencias y la esperanza en Gaza
La madre argentina de dos rehenes israelíes que se aferra a la esperanza tras dos años de calvario
El ministro Caputo arribó a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca del salvataje financiero
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
■ HOY
MÚSICA
Troveros.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, con Alejandro Duarte y Juan Pablo Boccia. Interpretan temas de Silvio Rodríguez, Serrat, Drexler, Fandermole, Fito Paez, Victor Heredia, etc.
LE PUEDE INTERESAR
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
Julio Monserrat.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, melódico y bailable.
Concierto Coro Juvenil de la UNLP.- A las 19.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4. Entrada libre y gratuita.
Orquesta Juvenil de Buenos Aires.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Lumen Artis presenta la 23a edición del Festival de Primavera de Música de Cámara. Bajo la batuta del Mtro. Alejandro Beraldi, la agrupación ofrecerá un concierto con obras de Vivaldi, Haydn, J.S.Bach y Britten.
El coraje de querer: musical con Chiqui Pereyra.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, producido por Carmen Miranda. Cantantes, bailarines y músicos invitados.
Flamenco.- A las 20 en el Centro Asturiano, 42 entre 19 y 20, con Sebastián Del Buen Ayre, acompañado por Carmen Mesa y otras bailaoras y músicos en vivo.
Empty Spaces: tributo a Pink Floyd.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.
Encuentro Coral Platense.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66, actuarán el Coro del Colegio de Fonoaudiólogos, Conjunto Vocal ADULP, Coro Juglar, y Coral Azahares. Entrada libre y gratuita.
TEATRO
Un caso de inmigración.- A las 20.30 en el Cine Teatro Victoria de Berisso,Montevideo N° 1053, obra escrita por Raúl Figueira.
Cyrano.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con Gabriel “Puma” Goity.
Húmedas Historias Platenses.- A las 20 en el Centro Cultural Galpón de Fierro, 15 y 71, a cargo del grupo 451 Colectivo Sanidad. Entrada libre y gratuita.
Pablo Cúnsolo: El Puente.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova, con Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.
El otro lado.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, show de magia con Adriano Zanetti y Henry Evans.
La Nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita.
Vertiginosa.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Susana Tale.
Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo. Entradas en 2x1.
Fotogénesis.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Lisandro Fernández con dirección de Micaela Tristán.
Jeppener.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, de Mauricio Serrano.
Bye Bye.- A las 21 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova, con Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.
Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dramaturgia y dirección de Liliana Perdomo
Es paria.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.
Soy Lola.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.
La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
Humorisimas presenta “HalloQueens”.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.
La jabonería de Vieytes y Josefa.- A las 20.30 en Salita Tres Suelos, 41 entre 11 y 12.
Anémonas, un plan imperfecto.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Dirección: Diego Bailén.
Cine
Un lugar en el mundo.- A las 14 en la sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, se proyecta esta película de Adolfo Aristarain. Entrada gratis (se retiran 15 minutos antes de la función).
TALLERES
Taller de percusión.- A las 14 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, para chicos de 12 a 16 años. gratis.
EVENTOS
Ada Lovelace Day 2025.- Desde las 9.30 a las 13 en la Facultad de Ciencias Exactas se realizará la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niñas y mujeres adolescentes. Está orientado a niñas entre 10 y 12 años.
la Orquesta Juvenil de Buenos Aires se presenta en city bell
“Chimbolero” en el altillo del sur
chiqui pereyra
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí