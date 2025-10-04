Música, teatro y cine: la agenda de este finde en La Plata

la Orquesta Juvenil de Buenos Aires se presenta en city bell

4 de Octubre de 2025 | 16:28

■ HOY

MÚSICA

Troveros.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, con Alejandro Duarte y Juan Pablo Boccia. Interpretan temas de Silvio Rodríguez, Serrat, Drexler, Fandermole, Fito Paez, Victor Heredia, etc.

Julio Monserrat.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, melódico y bailable.

Concierto Coro Juvenil de la UNLP.- A las 19.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4. Entrada libre y gratuita.

Orquesta Juvenil de Buenos Aires.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Lumen Artis presenta la 23a edición del Festival de Primavera de Música de Cámara. Bajo la batuta del Mtro. Alejandro Beraldi, la agrupación ofrecerá un concierto con obras de Vivaldi, Haydn, J.S.Bach y Britten.

El coraje de querer: musical con Chiqui Pereyra.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, producido por Carmen Miranda. Cantantes, bailarines y músicos invitados.

Flamenco.- A las 20 en el Centro Asturiano, 42 entre 19 y 20, con Sebastián Del Buen Ayre, acompañado por Carmen Mesa y otras bailaoras y músicos en vivo.

Empty Spaces: tributo a Pink Floyd.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Encuentro Coral Platense.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66, actuarán el Coro del Colegio de Fonoaudiólogos, Conjunto Vocal ADULP, Coro Juglar, y Coral Azahares. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Un caso de inmigración.- A las 20.30 en el Cine Teatro Victoria de Berisso,Montevideo N° 1053, obra escrita por Raúl Figueira.

Cyrano.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con Gabriel “Puma” Goity.

Húmedas Historias Platenses.- A las 20 en el Centro Cultural Galpón de Fierro, 15 y 71, a cargo del grupo 451 Colectivo Sanidad. Entrada libre y gratuita.

Pablo Cúnsolo: El Puente.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova, con Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.

El otro lado.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, show de magia con Adriano Zanetti y Henry Evans.

La Nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita.

Vertiginosa.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Susana Tale.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo. Entradas en 2x1.

Fotogénesis.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Lisandro Fernández con dirección de Micaela Tristán.

Jeppener.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, de Mauricio Serrano.

Bye Bye.- A las 21 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dramaturgia y dirección de Liliana Perdomo

Es paria.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Soy Lola.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Humorisimas presenta “HalloQueens”.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

La jabonería de Vieytes y Josefa.- A las 20.30 en Salita Tres Suelos, 41 entre 11 y 12.

Anémonas, un plan imperfecto.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Dirección: Diego Bailén.

Cine

Un lugar en el mundo.- A las 14 en la sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, se proyecta esta película de Adolfo Aristarain. Entrada gratis (se retiran 15 minutos antes de la función).

TALLERES

Taller de percusión.- A las 14 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, para chicos de 12 a 16 años. gratis.

EVENTOS

Ada Lovelace Day 2025.- Desde las 9.30 a las 13 en la Facultad de Ciencias Exactas se realizará la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niñas y mujeres adolescentes. Está orientado a niñas entre 10 y 12 años.